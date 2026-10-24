La Fiorentina aurait ciblé Pierre-Emile Højbjerg pour renforcer son milieu de terrain en janvier. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, le milieu danois pourrait faire l’objet d’une opération estimée à 15 millions d’euros.

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Le mercato↗ d’hiver pourrait remettre le dossier Pierre-Emile Højbjerg au centre de l’actualité marseillaise. Selon But! Football Club, la Fiorentina, actuellement 18e de Serie A, cherche un joueur capable de stabiliser son entrejeu et aurait inscrit le milieu de l’OM sur sa liste. Le club italien souhaiterait recruter un élément expérimenté, habitué aux exigences du haut niveau.

La Fiorentina et la Juventus sur le même dossier

La Fiorentina ne serait toutefois pas seule sur cette piste. La Juventus Turin aurait également fait de Pierre-Emile↗ Højbjerg une priorité pour le mois de janvier, ce qui pourrait compliquer les discussions autour du joueur marseillais. Cette situation intervient après une première tentative de départ avortée durant l’été. L’international danois avait alors refusé plusieurs possibilités, notamment une offre ou une piste menant à Newcastle, et son avenir à Marseille reste donc lié à sa propre volonté.

Un transfert évalué à 15 millions d’euros

À Marseille, le dossier comporte aussi une dimension financière. Avec un salaire important et un contrat courant jusqu’en juin 2028, Højbjerg↗ représente un actif que l’OM pourrait valoriser en cas d’offre satisfaisante. Selon les informations relayées dans le dossier, une opération autour de 15 millions d’euros pourrait être envisagée. Un départ permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale et de dégager des ressources pour la suite de la saison, mais priverait également le club d’un cadre de son milieu de terrain en cours d’exercice.