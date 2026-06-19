OM : Pierre-Emile Højbjerg, premier gros départ ? Une première offre refusée…

Alors que le mercato estival débute à peine, un premier dossier pourrait rapidement s’accélérer du côté de l’OM. Arrivé l’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens, avec l’Atalanta Bergame qui s’est récemment manifestée.

L’Atalanta Bergame s’intéresse à Pierre-Emile Højbjerg

A lire : Mercato OM : Cette recrue estivale 2025 exfiltrée en Italie ?

Le premier gros mouvement de l’été pourrait concerner l’OM. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le milieu danois Pierre-Emile Højbjerg (30 ans), sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à 15 millions d’euros, figure bien sur les tablettes de l’Atalanta Bergame.

L’information a été révélée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le club italien suit de près la situation de l’international danois, alors que le marché des transferts commence à s’animer en Europe.

Avant cette approche de l’Atalanta, Besiktas avait déjà tenté sa chance. Le club turc avait formulé une première offre de 10 millions d’euros, finalement refusée. Ce refus témoigne de la volonté de l’OM de ne pas brader un joueur devenu un élément important de son effectif.

Un dossier susceptible d’évoluer rapidement pendant le mercato

Parmi les différents dossiers ouverts cet été au sein de l’OM, celui de Pierre-Emile Højbjerg apparaît comme l’un des plus avancés. L’Équipe souligne qu’il s’agit peut-être de la situation susceptible de se décanter le plus rapidement lors de ce mercato estival.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye, le milieu de terrain danois s’était imposé comme l’un des cadres de l’équipe marseillaise au cours de la saison écoulée. Son expérience et son profil ont contribué au parcours du club phocéen en Ligue 1.

Reste désormais à savoir si l’intérêt de l’Atalanta Bergame se traduira par une offre concrète susceptible de convaincre les dirigeants de l’OM. À ce stade, aucun accord n’a été annoncé et aucune décision officielle n’a été communiquée concernant l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg. La difficulté dans ce deal semble plus liée au salaire du joueur plutôt qu’au montant d’un transfert…