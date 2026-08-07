Mercato OM : ça bouge en Angleterre pour Pierre-Emile Højbjerg !

Pierre-Emile Højbjerg figure sur les tablettes de Newcastle. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille fait partie de la short-list des Magpies pour renforcer leur entrejeu après le départ de Bruno Guimarães.

Højbjerg dans la short-list de Newcastle

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Un nouveau dossier pourrait s’ouvrir autour de Pierre-Emile Højbjerg. D’après Foot Mercato, Newcastle s’intéresse au milieu de terrain de l’OM et l’a intégré à sa liste de joueurs susceptibles de renforcer son milieu de terrain.

Le club anglais recherche notamment un profil expérimenté après le départ de Bruno Guimarães. Le dossier serait piloté par Ross Wilson, qui apprécierait les caractéristiques et l’expérience du milieu international danois.

À ce stade, Foot Mercato évoque donc un intérêt de Newcastle, sans faire état d’une offre officielle transmise à l’Olympique de Marseille ni de négociations avancées entre les deux clubs.

Un dossier à surveiller pour l’OM

La situation de Højbjerg pourrait devenir un sujet important dans la suite du mercato marseillais. L’intérêt d’un club de Premier League comme Newcastle pourrait offrir une nouvelle possibilité à l’OM dans un été où la direction cherche également à réaliser plusieurs ventes.

Le profil du Danois présente l’avantage d’une solide expérience du championnat anglais. Avant son arrivée à Marseille, Højbjerg a notamment évolué plusieurs saisons en Premier League.

Reste désormais à savoir si l’intérêt des Magpies se transformera en démarche concrète. Pour l’instant, aucune information communiquée par Foot Mercato ne permet d’évoquer un accord ou même une première proposition financière.

Le dossier est donc encore à un stade préliminaire, mais Pierre-Emile Højbjerg fait bien partie des pistes étudiées par Newcastle pour reconstruire son milieu de terrain.