OM Mercato : « Greenwood est invendable »… le gros coup de colère de XavOM

Le dossier Mason Greenwood continue d’enflammer les débats autour de l’OM. Sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille, le tiktokeur marseillais XavOM a livré une analyse très musclée concernant l’avenir de l’attaquant anglais lors de l’émission « Débat Foot Marseille ».

Pour lui, une vente de Greenwood à un montant “classique” du marché serait une énorme erreur économique pour l’Olympique de Marseille.

« À 40 millions, l’OM se fait avoir »

Face aux rumeurs évoquant un possible transfert de Mason Greenwood cet été, XavOM n’a pas mâché ses mots :

« Mason Greenwood est invendable. 40 millions d’euros mais vous rigolez ? Ça voudrait dire que l’OM ne touche au final que 25 millions d’euros car ils doivent reverser un pourcentage à Manchester. C’est interdit. On a acheté Paixao pour 35M ! Si on le vend c’est pour prendre dans ta poche au moins 70 millions d’euros donc si on n’a que 60% des droits du joueur ça veut dire qu’il faut le vendre 120M. En dessous, il est invendable. »

Une sortie qui a immédiatement fait réagir les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Greenwood rapporte moins à l’OM qu’on ne le pense

Lors du transfert de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, Manchester United a conservé un pourcentage important sur une future revente.

Selon plusieurs médias proches du club, l’OM ne possède qu’environ 60 % des droits économiques du joueur. Une partie importante d’un futur transfert reviendrait donc directement au club anglais.

Autrement dit, une vente à 40 ou 50 millions d’euros ne générerait pas un bénéfice énorme pour Marseille, surtout après l’investissement réalisé pour recruter le joueur et son salaire important.

A lire aussi : Coupe de France : Nabil Djellit dézingue l’OM et ses dirigeants après le sacre du RC Lens !

Les finances de l’OM sous pression

Le contexte économique explique aussi pourquoi le dossier Greenwood est devenu aussi sensible. L’attaquant anglais apparaît comme un actif stratégique majeur pour l’avenir économique de l’OM.

Auteur d’une nouvelle saison remarquée sous le maillot marseillais, Greenwood attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Mais avec le montage financier négocié avec Manchester United pour permettre son arrivée à l’OM va forcément compliquer les choses.

Pour une partie des supporters marseillais, le message est désormais clair : en dessous d’une offre exceptionnelle, Mason Greenwood ne doit pas quitter Marseille.

L’attaquant anglais représente désormais soit :