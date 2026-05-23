Coupe de France : Nabil Djellit dézingue l’OM et ses dirigeants après le sacre du RC Lens !

Le sacre du RC Lens en Coupe de France face à Nice (3-1) a rapidement provoqué des réactions dans le paysage médiatique français. Parmi elles, celle du journaliste Nabil Djellit, qui a comparé la réussite lensoise à la saison beaucoup plus chaotique de l’OM, cinquième de Ligue 1.

Après la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France, vendredi soir au Stade de France, le consultant et journaliste Nabil Djellit n’a pas manqué de souligner l’écart de trajectoire entre le club artésien et l’Olympique de Marseille. Les Sang et Or ont conclu une saison remarquable avec un premier sacre historique dans la compétition, après leur succès 3-1 contre l’OGC Nice.

Cette saison, le RC Lens c’est une Masterclass. Tout ce qu’il faut faire dans le football. L’OM, tout le contraire. Tout ce qu’il ne fallait pas faire. Et pour moi, la plus grande différence ? C”est le niveau d’humilité des dirigeants entre les 2 clubs. Froidement. #RCLOGCN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 22, 2026

Sur les réseaux sociaux, le journaliste a directement ciblé la gestion marseillaise à travers une comparaison très nette avec le modèle lensois : « Cette saison, le RC Lens c’est une Masterclass. Tout ce qu’il faut faire dans le football. L’OM, tout le contraire. Tout ce qu’il ne fallait pas faire. Et pour moi, la plus grande différence ? C”est le niveau d’humilité des dirigeants entre les 2 clubs. Froidement. »

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Lens célébré, Marseille encore critiqué

Le parallèle entre les deux clubs intervient dans un contexte délicat pour l’OM. Malgré une qualification européenne grâce à sa cinquième place en Ligue 1, la saison marseillaise reste jugée décevante par une partie des observateurs. Les changements sportifs, les tensions internes et l’instabilité autour du projet ont régulièrement alimenté les débats autour de la direction olympienne.

À l’inverse, le travail réalisé par Pierre Sage et les dirigeants lensois est largement salué après une saison conclue par une deuxième place en championnat et une victoire en Coupe de France.

Une sortie qui relance le débat autour des dirigeants de l’OM

La déclaration de Nabil Djellit intervient alors que le club marseillais prépare déjà la saison prochaine avec une forte attente autour du mercato et de la stabilité du projet sportif. Depuis plusieurs mois, la gouvernance de l’OM fait l’objet de nombreuses critiques, notamment sur la gestion des entraîneurs et la cohérence globale du recrutement. Le départ de toute la direction va ouvrir un nouveau projet à Marseille…

Dans ce contexte, la réussite du RC Lens apparaît pour certains observateurs comme un contre-exemple fort dans le football français : continuité, stabilité sportive et communication maîtrisée. Des éléments qui contrastent avec une saison marseillaise encore marquée par les turbulences.