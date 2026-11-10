Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’OM a retrouvé une dynamique positive et occupe la quatrième place du classement. Pourtant, le mercato hivernal pourrait rapidement remettre la situation financière du club au premier plan, avec plusieurs départs envisagés.

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Les Marseillais ont quitté Lens avec trois points supplémentaires, dimanche soir, confirmant leur remontée après un début de saison particulièrement compliqué. Cette série permet à l’équipe de Bruno Genesio↗ de s’installer dans le haut du classement, alors que les supporters devront désormais patienter pendant la trêve internationale avant de revoir leur équipe.

Un passage devant la DNCG qui pourrait peser lourd

Selon Foot Mercato↗, l’OM doit encore se présenter devant la DNCG au début du mois de décembre. Le gendarme financier du football français pourrait demander au club de vendre afin d’éviter d’éventuelles sanctions, ce qui rendrait le mercato hivernal potentiellement animé dans le sens des départs. Dans ce contexte, toute proposition concernant un joueur au salaire important devrait être étudiée. Le nom de Pierre-Emile Höjbjerg est notamment cité, tandis que les éléments disposant d’une belle cote sur le marché pourraient également être concernés par une vente.

Igor Paixão également placé parmi les joueurs concernés

Igor Paixão figure lui aussi parmi les joueurs susceptibles de rapporter une somme importante au club. Foot Mercato↗ précise que les dirigeants marseillais n’envisageraient pas de mettre en place un loft, mais que plusieurs profils pourraient être disponibles en cas de proposition intéressante. Le club travaillerait également sur des montages liés aux salaires, afin de permettre à certains joueurs de renoncer à une partie de leurs revenus en échange de conditions de départ facilitées. Dans ces conditions, aucune arrivée ne serait prévue en janvier, alors que l’effectif de Bruno Genesio pourrait surtout être concerné par des mouvements sortants.