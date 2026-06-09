Mercato, affluence, Mondial 2026… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 9 juin.

Info 1 : Mercato OM : Un ailier à 20M€ visé ?

L’effectif de l’OM devrait connaître de nombreux changements cet été. L’attaque est particulièrement ciblée avec le départ attendu dans les prochains jours de Mason Greenwood. Pour combler son départ, le directeur sportif Grégory Lorenzi aurait en tête un ancien attaquant du championnat de France.

L’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts. Alors que le club doit vendre rapidement avant son audition devant la DNCG pour cinquante à soixante millions, le club olympien cherche aussi à avancer sur les contours du nouvel effectif.

Une attaque dans le flou

Alors que Mason Greenwood devrait rejoindre l’AS Roma dans les prochains jours, son départ va laisser un grand vide sur le front offensif comme dans les statistiques offensives de l’OM. Après deux saisons à Marseille, l’attaquant anglais est devenu un joueur indispensable et Lorenzi va avoir la lourde de tâche de trouver son successeur. Ou en tout cas, des joueurs qui pourraient apporter un maximum à l’attaque marseillaise.

Les finances du club sont dans le rouge, ce qui va freiner les arrivées en attendant les premières mais cela n’empêche pas Lorenzi d’étudier déjà le marché notamment offensif. Car si le départ de Greenwood est presque acté, d’autres offensifs pourraient aussi quitter le club. A un an de la fin de son contrat, Aubameyang pourrait être invité à partir pendant que Paixao et Gouiri sont des profils courtisés même si l’OM souhaite les conserver.

Laurienté, un dossier qui plaît à beaucoup de clubs

Avec les faibles moyens disponibles, Lorenzi a peut-être déniché sa première recrue. Le nouveau directeur sportif aimerait faire venir l’attaquant français Arnaud Laurienté qui brille du côté de Sassuolo. Son départ du club italien ne fait plus trop de doute selon la presse italienne et l’OM ne serait pas le seul club sur le dossier. Selon les journalistes Alfredo Pedulla et Antonio Parrotto, l’Olympique de Marseille devra faire face aux propositions de Besiktas notamment. L’AS Monaco se serait aussi renseigné sur l’ancien Lorientais.

Formé à Rennes, l’ailier de 27 ans, connu pour ses qualités sur coups de pied arrêtés a encore trois ans de contrat avec Sassuolo. Son départ ne devrait pas se faire en-dessous des 25 millions d’euros. Une somme qui pourrait refroidir l’OM à moins de réaliser quelques ventes d’ici là.

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Un recrutement moins clinquant mais plus collectif ?

Épanoui en Italie, Laurienté s’est de nouveau illustré cette saison où il a disputé chaque rencontre de Serie A. Décisif, il a inscrit 7 buts et 9 passes décisives et a apporté une grosse activité sur le terrain. Un ailier au profil incisif mais moins clinquant qui plaît et correspond aux attentes de la nouvelle direction olympienne qui mise sur la stabilité, le calme et une période d’austérité.

Un profil qui pourrait très bien correspondre à la Ligue 1 où il avait déjà brillé avec Lorient. C’est donc vers ce nouveau type de profil moins bankable mais plus tourné vers le collectif que devrait choisir la nouvelle direction pour son nouvel effectif.

Info 2 : L’OM parmi les clubs les plus suivis d’Europe au Vélodrome

Avec une moyenne de 62 612 spectateurs à domicile, l’Olympique de Marseille se classe parmi les dix meilleures affluences européennes et demeure le club français le mieux représenté dans ce classement.

Si la saison de l’OM a souvent été mouvementée sur le terrain, la ferveur populaire, elle, ne faiblit pas. Match après match, le stade Vélodrome continue de se remplir et confirme son statut d’une des enceintes les plus animées du football européen.

Les chiffres des affluences placent ainsi le club marseillais à la 7e place des meilleures moyennes de spectateurs en Europe, avec 62 612 supporters présents à chaque rencontre à domicile. Une performance qui illustre une nouvelle fois l’attachement du public olympien à son équipe.

Au sein de ce classement dominé par plusieurs géants du continent, l’OM fait figure d’exception en France. Aucun autre club français ne parvient à rivaliser avec les chiffres enregistrés au Vélodrome, qui continue de s’imposer comme l’un des stades les plus attractifs du pays.

Une ferveur qui ne se dément pas

Cette place parmi les meilleures affluences européennes confirme la réputation du public marseillais. Malgré les changements d’entraîneurs, les périodes de doute ou les résultats parfois décevants, les supporters répondent toujours présents pour soutenir leur équipe.

Le Vélodrome demeure ainsi l’un des principaux atouts de l’OM. Son ambiance et sa capacité à rassembler des dizaines de milliers de passionnés à chaque rencontre en font une référence sur la scène européenne.

Dans un contexte où les performances sportives peuvent varier d’une saison à l’autre, la fidélité du public marseillais apparaît comme une véritable constante. Une nouvelle preuve que, quelles que soient les circonstances, l’engouement autour de l’Olympique de Marseille reste intact.

Info 3 : Mondial 2026 : Ces 12 anciens de l’OM qui vont faire parler d’eux cet été !

À deux jours du coup d’envoi d’une édition historique : 48 équipes, trois pays hôtes, plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ont répondu présent à l’appel de leur sélectionneur respectif.

Favoris pour certains, outsiders pour d’autres, ils seront nombreux à défendre les couleurs de leur nation sur le sol américain.

Rabiot avec les Bleus

La fin de l’aventure marseillaise d’Adrien Rabiot restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Impliqué dans une bagarre avec Jonathan Rowe en toute fin de mercato estival 2025, le milieu de terrain avait quitté l’OM dans une atmosphère délétère. Mais Rabiot a su rebondir avec brio du côté de l’AC Milan, retrouvant régularité et crédit sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Résultat : Didier Deschamps lui a de nouveau fait confiance et l’a intégré dans sa liste des 26. Avec une France qui figure parmi les grands favoris de la compétition, l’ancien Parisien a une belle occasion de marquer l’histoire.

Mbemba et Bakambu, vers un parcours historique ?

L’histoire entre Chancel Mbemba et l’OM avait pourtant tout d’un conte. Défenseur central majeur, élu meilleur joueur africain de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, le Congolais semblait indéboulonnable au Vélodrome. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais a tout changé. Sanctionné à la suite d’une altercation avec Ali Zarrak, Mbemba s’est retrouvé écarté du groupe avant de quitter définitivement le club. Il retrouvera pour ce Mondial le maillot des Léopards de la République Démocratique du Congo, sélectionné par Sébastien Desabre. À ses côtés, Cédric Bakambou, dont le passage à Marseille n’aura guère laissé de traces dans les mémoires.

Kolasinac, le bourreau de l’Italie

Il est sans doute l’un des symboles les plus forts de ce Mondial 2026 côté surprises. Sead Kolasinac et la Bosnie-Herzégovine ont réalisé l’exploit d’éliminer l’Italie lors des barrages disputés le 31 mars dernier, privant la Squadra Azzurra d’une troisième Coupe du Monde consécutive. Une performance retentissante pour une nation qui n’en finit plus de grandir sur la scène internationale. À l’OM, l’arrière gauche avait eu du mal à s’imposer à ses débuts, avant de devenir un titulaire incontournable sous Igor Tudor à partir de janvier 2022. Cette résilience, il l’a manifestement conservée.

Azzedine Ounahi renaît à Gérone

Le milieu international marocain a quitté l’OM avec une étiquette de flop, malgré une technique au dessus de la moyenne, l’ancien angevin recruté à l’hiver 2023 n’aura pas su convaincre dans la cité phocéenne. Même si son club de Gérone a été relégué en deuxième division espagnole, le milieu conserve une cote en sélection. Il accompagnera le capitaine de la sélection : Nayef Aguerd.

Ismaël Koné, leader du milieu canadien ?

Appelé par Jesse Marsch, il retrouvera un certain Derek Cornelius la sélection canadienne pour ce Mondial à domicile. Arrivé de Watford à la demande de Roberto De Zerbi en 2024, le milieu n’aura pas convaincu et sera envoyé en prêt à option d’achat à Sassuolo (qui s’est attaché ses services définitivement lors du mercato hivernal 2026).

Cinq Lions de la Téranga, une ambition commune

Ils seront pas moins de cinq anciens Olympiens à défendre les couleurs du Sénégal aux États-Unis. Tous retenus par le sélectionneur Pape Thiaw, Édouard Mendy, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng formeront un groupe marseillais dans le groupe sénégalais. Pape Gueye ayant inscrit l’unique but de la dernière finale de la CAN avec les Lions de la Téranga qui abordent cette compétition avec ambition, forts de leur statut de champions d’Afrique en titre.

De flop marseillais à star du Sporting Lisbonne

L’histoire de Luis Suarez : l’homonyme colombien du légendaire attaquant uruguayen est celle d’une renaissance. Arrivé à l’OM à l’été 2022 en provenance de Grenade (Epagne), le buteur avait déçu en Provence, incapable de confirmer les espoirs placés en lui. Direction le Sporting Portugal, où il s’est métamorphosé. Auteur notamment du but décisif face au Paris Saint-Germain en phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison, il s’est imposé comme l’un des joueurs en forme du moment. Une leçon de persévérance, et peut-être un regret de plus pour l’OM.

Ces anciens marseillais ont, malgré leur passage raté à l’Olympique de Marseille, su rebondir et aborderont ce Mondial avec des sélections tout autant ambitieuses les unes que les autres.