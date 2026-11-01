Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille commence déjà à faire parler. Alors que plusieurs joueurs seraient prêts à rejoindre le club en janvier, deux éléments importants de Bruno Genesio pourraient faire leurs valises. Entre les 30 millions d’euros évoqués pour Igor Paixão et les sollicitations autour de Pierre-Emile Højbjerg, voici les trois informations mercato qui ont marqué la semaine à Marseille.

Voir sur YouTube

Après un été sans aucune recrue, l’OM espère retrouver une marge de manœuvre lors du prochain marché des transferts. Mais la situation financière du club complique sérieusement les projets de Grégory Lorenzi. Le directeur sportif marseillais travaille sur plusieurs pistes, tandis que certains joueurs de l’effectif continuent d’attirer les convoitises à l’étranger. Trois dossiers résument les enjeux du mercato de janvier 2027.

1. Deux ou trois joueurs déjà prêts à rejoindre l’OM ?

C’est peut-être l’information la plus encourageante de la semaine pour les supporters marseillais. Invité d’un live de La Tribune OM, Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, a révélé que plusieurs joueurs seraient intéressés par une arrivée à Marseille cet hiver.

« Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. 2-3 profils joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM. Mais au moment où l’on se parle, tout cela est très incertain », a-t-il expliqué.

Aucun nom n’a filtré et aucun transfert n’est bouclé. L’OM doit surtout obtenir les marges financières nécessaires pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs.

Comme nous l’évoquions dans notre article consacré aux deux ou trois recrues potentielles de janvier↗, la prochaine audition du club devant la DNCG, prévue en décembre, sera déterminante.

2. Igor Paixão : Sunderland pourrait revenir avec 30 millions d’euros

Le dossier Igor Paixão pourrait redevenir brûlant cet hiver. Déjà très intéressé par l’ailier brésilien cet été, Sunderland envisagerait de revenir à la charge lors du prochain mercato.

Selon les informations de Foot Marseillais, les difficultés sportives du club anglais pourraient le pousser à relancer cette piste. Les Black Cats avaient déjà formulé une proposition de 30 millions d’euros lors du mercato estival, sans parvenir à convaincre l’ensemble des décideurs marseillais.

L’opération avait même été proche de se concrétiser. D’après Le JDD, le transfert aurait été à quelques minutes d’être finalisé avant que la direction sportive ne parvienne à conserver le joueur.

Cette fois, le contexte pourrait être différent. Marseille doit réaliser des ventes pour améliorer sa situation financière et Paixão représente l’un des actifs les plus importants de son effectif.

Mais céder le Brésilien en janvier poserait également une question sportive majeure. Bruno Genesio avait fermement défendu son maintien cet été, notamment parce que le club n’était pas certain de pouvoir le remplacer.

Pour le moment, aucune nouvelle offre de Sunderland n’est confirmée. Retrouvez les dernières informations sur la piste anglaise à 30 millions d’euros↗.

3. Højbjerg : un nouveau prétendant en Espagne !

Pierre-Emile Højbjerg pourrait lui aussi animer le marché hivernal. Après plusieurs intérêts évoqués en Italie, notamment du côté de la Juventus, le milieu danois serait également suivi en Espagne.

Selon le site espagnol de supporters Orgullo Biri, le FC Séville apprécierait particulièrement le profil de l’international danois, dont l’expérience et le leadership correspondent aux besoins du club andalou.

Mais cette piste présente un obstacle majeur : le salaire du joueur. La rémunération de Højbjerg dépasserait les capacités financières actuelles de Séville, qui devrait procéder à des ajustements importants avant d’envisager une opération.

Le dossier reste donc au stade de l’intérêt supposé. Aucune offre concrète ni négociation avancée n’a été annoncée.

Comme expliqué dans notre article sur la nouvelle piste espagnole pour Højbjerg↗, un éventuel départ du Danois représenterait un choix délicat pour l’OM. Le club pourrait alléger sa masse salariale et récupérer une indemnité, mais perdrait également un joueur important de l’entrejeu de Bruno Genesio.

Ces trois dossiers illustrent toute la complexité du prochain mercato marseillais : des joueurs intéressés pour venir, des titulaires courtisés à l’étranger, mais une direction qui doit d’abord retrouver les moyens financiers de ses ambitions.