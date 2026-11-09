Victorieux du RC Lens (1-2), l’OM a également vu Bruno Genesio adresser un message de soutien à Yannick Cahuzac. L’entraîneur marseillais a évoqué la lourde défaite lensoise contre Côme (1-9) en Ligue des Champions et appelé son homologue à s’accrocher.

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La soirée s’est terminée sur une victoire de l’OM face au RC Lens, mais Bruno Genesio↗ a aussi pris le temps de revenir sur un autre épisode récent concernant son adversaire. L’entraîneur marseillais a expliqué avoir particulièrement souffert pour Yannick Cahuzac, après le revers très lourd concédé par les Lensois face à Côme en Ligue des Champions.

Genesio dit s’être mis à la place de Cahuzac

Selon Foot Mercato↗, Bruno Genesio a insisté sur la difficulté vécue par l’entraîneur lensois dans une telle situation. Le technicien de l’OM a souligné que seuls les entraîneurs peuvent réellement mesurer ce que représente un tel moment pour l’un des leurs.

« vous savez, mercredi, j’ai beaucoup souffert en tant que coach pour Yannick Cahuzac. Je me suis mis à sa place, seul un autre entraîneur peut savoir ce qu’il a vécu»

Ce soutien intervient alors que le RC Lens↗ avait subi une défaite 1-9 contre Côme. Bruno Genesio n’a pas seulement exprimé sa compréhension : il a également livré un message directement destiné au jeune entraîneur lensois, en l’encourageant à rester mobilisé avec son groupe.

Un appel à rester uni avec le groupe lensois

L’entraîneur marseillais a estimé que Yannick Cahuzac devait s’accrocher et conserver une relation étroite avec ses joueurs. Il a aussi rappelé que les qualités présentes dans l’effectif lensois pouvaient permettre au club de rebondir après cette lourde défaite.

«c’est un jeune coach, il faut qu’il s’accroche, il faut être uni avec ses joueurs. Ils ont des qualités. On est l’exemple, l’OM, que tout est possible si on croit en soi et en son groupe. Les entraîneurs français doivent être solidaires entre eux»

À travers cette prise de parole, Bruno Genesio a également cité le parcours de l’OM comme exemple de la possibilité de repartir en s’appuyant sur la confiance et la cohésion du groupe. Son message s’est conclu par un appel à la solidarité entre les entraîneurs français.