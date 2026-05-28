PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / OM Mercato : Les dernières infos sur la piste Sergio Conceição !
Mercato OM

OM Mercato : Les dernières infos sur la piste Sergio Conceição !

Par Benjamin Courmes - Mis à jour le - Publié le
Porto, 04/13/2024 - Futebol Clube do Porto hosted Famalicão at Estádio do Dragão this afternoon in a game counting for the 29th round of the I League 2023/24. Sergio Conceição (Ivan Del Val/Global Imagens) Photo by Icon Sport - Photo by Icon Sport

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère aussi en coulisses. Alors que le club prépare une nouvelle saison cruciale, le nom de Sergio Conceição refait surface avec insistance pour prendre place sur le banc marseillais.

Selon Foot Mercato , le technicien portugais de 51 ans aurait été proposé à l’OM par son agent Jorge Mendes. Une démarche qui intervient alors que l’entraîneur est sur le point de quitter son poste à Al-Ittihad.

Un nom déjà bien connu à Marseille

Ce n’est pas la première fois que Sergio Conceição est associé à l’OM. Le coach portugais avait déjà été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, puis de nouveau après le départ de ce dernier en cours de saison.

Son profil énergique, son exigence tactique et son expérience en compétitions européennes séduisent depuis longtemps une partie des décideurs olympiens.

Une opportunité sur le marché des entraîneurs

D’après Foot Mercato, Sergio Conceição devrait bientôt être libre de tout contrat. Après son passage en Arabie saoudite, l’ancien coach du FC Porto cherche désormais un nouveau défi en Europe.

Son agent aurait déjà commencé à sonder plusieurs clubs du continent, dont l’OM, afin de lui trouver un projet ambitieux.

Conceição vise un club du top européen

Toujours selon les mêmes sources, le technicien portugais ambitionnerait de rejoindre un club du top 5 européen. Une ambition qui correspond à son profil et à ses résultats passés, notamment en Ligue des champions avec Porto.

De son côté, la direction marseillaise n’aurait pas encore tranché définitivement sur cette piste.

A lire aussi : Mercato OM : Bruno Genesio tout proche de signer ?

L’OM explore plusieurs options pour son banc

Le club phocéen travaille actuellement sur plusieurs profils pour son futur entraîneur. Parmi les pistes étudiées figure notamment Bruno Génésio, également apprécié pour sa stabilité et son expérience en Ligue 1.

Dans ce contexte, l’éventuelle arrivée de Sergio Conceição reste encore ouverte, sans décision finale prise à ce stade.

Un choix stratégique pour l’avenir du projet marseillais

Après une saison jugée irrégulière, l’OM cherche un entraîneur capable d’imposer rapidement une identité forte et des résultats immédiats.

Le dossier Conceição, relancé par son entourage, pourrait donc rapidement devenir l’un des sujets majeurs du mercato estival olympien.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823