OM Mercato : Les dernières infos sur la piste Sergio Conceição !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère aussi en coulisses. Alors que le club prépare une nouvelle saison cruciale, le nom de Sergio Conceição refait surface avec insistance pour prendre place sur le banc marseillais.

Selon Foot Mercato , le technicien portugais de 51 ans aurait été proposé à l’OM par son agent Jorge Mendes. Une démarche qui intervient alors que l’entraîneur est sur le point de quitter son poste à Al-Ittihad.

Un nom déjà bien connu à Marseille

Ce n’est pas la première fois que Sergio Conceição est associé à l’OM. Le coach portugais avait déjà été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, puis de nouveau après le départ de ce dernier en cours de saison.

Son profil énergique, son exigence tactique et son expérience en compétitions européennes séduisent depuis longtemps une partie des décideurs olympiens.

Une opportunité sur le marché des entraîneurs

D’après Foot Mercato, Sergio Conceição devrait bientôt être libre de tout contrat. Après son passage en Arabie saoudite, l’ancien coach du FC Porto cherche désormais un nouveau défi en Europe.

Son agent aurait déjà commencé à sonder plusieurs clubs du continent, dont l’OM, afin de lui trouver un projet ambitieux.

Conceição vise un club du top européen

Toujours selon les mêmes sources, le technicien portugais ambitionnerait de rejoindre un club du top 5 européen. Une ambition qui correspond à son profil et à ses résultats passés, notamment en Ligue des champions avec Porto.

De son côté, la direction marseillaise n’aurait pas encore tranché définitivement sur cette piste.

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L’OM explore plusieurs options pour son banc

Le club phocéen travaille actuellement sur plusieurs profils pour son futur entraîneur. Parmi les pistes étudiées figure notamment Bruno Génésio, également apprécié pour sa stabilité et son expérience en Ligue 1.

Dans ce contexte, l’éventuelle arrivée de Sergio Conceição reste encore ouverte, sans décision finale prise à ce stade.

Un choix stratégique pour l’avenir du projet marseillais

Après une saison jugée irrégulière, l’OM cherche un entraîneur capable d’imposer rapidement une identité forte et des résultats immédiats.

Le dossier Conceição, relancé par son entourage, pourrait donc rapidement devenir l’un des sujets majeurs du mercato estival olympien.