Mercato OM : Bruno Genesio tout proche de signer ?

L’Olympique de Marseille touche peut-être enfin au but dans le dossier de son futur entraîneur. Selon les informations du site Foot Mercato, Bruno Genesio se rapproche sérieusement du banc marseillais après son départ officiel du LOSC cette semaine. L’OM afficherait même un optimisme grandissant pour finaliser rapidement l’arrivée du technicien français, considéré comme la priorité absolue de la nouvelle direction olympienne.

Après une saison chaotique marquée par les tensions internes, les changements d’entraîneur et l’échec de la qualification en Ligue des champions, le club phocéen veut repartir sur des bases solides. Et dans l’esprit de Stéphane Richard et du futur directeur sportif Grégory Lorenzi, Bruno Genesio incarnerait parfaitement le profil recherché pour lancer un nouveau cycle.

L’OM aurait pris une grosse avance dans le dossier

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs se sont récemment renseignés sur la situation de Bruno Genesio. L’AS Monaco aurait notamment pris des informations afin d’anticiper un éventuel changement sur son banc. Mais l’Olympique de Marseille disposerait aujourd’hui d’une avance importante dans ce dossier.

Les discussions entre le technicien de 59 ans et Stéphane Richard auraient été particulièrement positives. Le futur président olympien aurait directement échangé avec l’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille afin de lui présenter le projet de reconstruction marseillais.

Les deux hommes partageraient une vision commune : redonner de la stabilité à un club secoué ces derniers mois et bâtir une équipe capable de retrouver durablement les sommets du football français.

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Un profil qui rassure la nouvelle direction

Après le pari Habib Beye, la future direction olympienne souhaiterait désormais miser sur un entraîneur expérimenté, capable de gérer la pression unique qui entoure l’OM. Et Bruno Genesio cocherait pratiquement toutes les cases recherchées à Marseille.

Son expérience de la Ligue 1, sa gestion humaine et sa capacité à faire progresser ses effectifs séduiraient fortement les dirigeants marseillais. Sa réputation dans le développement des jeunes joueurs correspondrait également à la nouvelle orientation souhaitée par le club.

Le vestiaire favorable à sa venue

Autre élément, une partie du vestiaire olympien verrait d’un très bon œil l’arrivée de Bruno Genesio. Son image de coach proche de ses joueurs et réputé pour sa gestion humaine serait particulièrement appréciée en interne après une saison marquée par de nombreuses tensions.

La nouvelle direction souhaiterait éviter de reproduire les erreurs des derniers mois et privilégier un profil capable d’apaiser le climat autour du groupe professionnel.

Sauf retournement de situation, l’OM espérerait désormais boucler rapidement ce dossier prioritaire afin de lancer officiellement son nouveau projet sportif. Après les arrivées annoncées de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, la nomination de Bruno Genesio pourrait symboliser le début d’une nouvelle ère à Marseille.