OM mercato : Les infos italienne sur la rumeur Jonathan David !

Alors que la fin de saison approche doucement, le mercato commence déjà à s’agiter autour de l’Olympique de Marseille. Selon la presse italienne, le club phocéen surveillerait la situation de Jonathan David, actuellement en difficulté à la Juventus. Une piste qui resterait conditionnée à la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions.

Jonathan David en difficulté à la Juventus

Arrivé à la Juventus à l’été 2025 après la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David traverse une première saison contrastée en Serie A. L’attaquant international canadien, né en 2000, s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club turinois. Sur le plan sportif, l’ancien buteur de Lille peine à retrouver l’efficacité qui avait fait sa réputation en Ligue 1. Lors de la saison 2025-2026, il totalise notamment 7 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus.

Dans ce contexte, plusieurs médias évoquent un avenir incertain pour l’avant-centre de 26 ans si sa situation sportive ne s’améliore pas d’ici la fin de l’exercice. Des rumeurs de transfert commencent donc à circuler autour de l’ancien Dogue, notamment en France.

L’Olympique de Marseille attentif à la situation

Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, la situation de Jonathan David serait suivie par plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Le club marseillais surveillerait l’évolution du dossier dans l’optique d’un éventuel renfort offensif lors du prochain mercato estival.

Toujours d’après ces informations, la piste pourrait prendre de l’ampleur si l’OM parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, un élément déterminant dans la stratégie sportive et financière du club phocéen.

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La concurrence pourrait néanmoins être réelle. En Ligue 1, le nom de Jonathan David a également été associé à l’Olympique Lyonnais, notamment en raison de la présence de Paulo Fonseca, qui l’a entraîné à Lille entre 2022 et 2024.

Reste enfin l’obstacle économique. Selon plusieurs estimations évoquées dans la presse spécialisée, la Juventus pourrait réclamer entre 25 et 30 millions d’euros pour envisager un départ, un montant conséquent pour un club français.

À ce stade, aucun contact officiel n’a été confirmé. Mais à l’approche du mercato estival, la situation de Jonathan David à Turin pourrait continuer d’alimenter les spéculations autour de l’Olympique de Marseille.