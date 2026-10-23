Formé à l’OM, Simon Ngapandouetnbu s’impose cette saison dans les buts de Montpellier. Le club héraultais souhaite prolonger son gardien, alors que Marseille pourrait rencontrer des difficultés pour activer une éventuelle clause de rachat en 2027.

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Parti de Marseille à l’été 2025, Simon Ngapandouetnbu↗ a changé de statut depuis son arrivée à Montpellier. Longtemps cantonné à un rôle secondaire avec son club formateur, le portier camerounais enchaîne désormais les titularisations en Ligue 2. Ses six clean sheets lors des neuf premières journées l’ont installé parmi les gardiens les plus en vue du championnat et ont ravivé l’intérêt de l’OM pour l’été 2027, selon But! Football Club.

Montpellier veut conserver Ngapandouetnbu

Les performances du gardien de 23 ans ont convaincu le Montpellier HSC de vouloir sécuriser son avenir. Le joueur serait actuellement lié au club héraultais jusqu’en juin 2028, mais Montpellier souhaite malgré tout lui proposer une prolongation. Le MHSC entend ainsi conserver un élément important de son équipe et renforcer son projet autour d’une possible remontée en Ligue 1. La situation sportive du club pourrait également peser dans le dossier. En cas d’accession à l’élite, Montpellier disposerait d’un argument supplémentaire pour convaincre Ngapandouetnbu↗ de rester, avec la perspective de poursuivre en Ligue 1 dans un rôle de titulaire. Le gardien bénéficie aujourd’hui d’un temps de jeu régulier et de responsabilités qui accompagnent sa progression.

Une clause de rachat difficile à activer pour l’OM

Un mécanisme de priorité ou une clause de rachat aurait été évoqué lors du départ du joueur vers Montpellier. Son fonctionnement exact et son coût ne sont toutefois pas détaillés, tandis que l’OM devrait tenir compte de ses moyens disponibles pour le mercato↗ 2027. Dans un message publié sur X et rapporté par But! Football Club, Mohamed Toubache-Ter a souligné la position de Montpellier et les limites actuelles de Marseille concernant cette opération :

Simon Ngapandouetnbu est PAILLADIN & Montpellier désire le prolonger !! Montpellier à la main sur ce dossier et encore plus si jamais il y a une montée au bout. Et pour faire activer une clause de rachat, il faut avoir l’argent…ce qui n’est pas le cas, actuellement.