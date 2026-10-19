OM Mercato : ce milieu de l’Olympiakos ciblé par Marseille ?

Battu 1-0 par l’Olympiakos au Vélodrome en Ligue Europa, l’OM aurait identifié un potentiel renfort au milieu. Santiago Hezze, buteur grec jeudi soir, serait suivi de près par Marseille. Le journaliste Ekrem Konur évoque même une approche officielle prochaine.

Santiago Hezze a marqué contre l’OM au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a été battu 1-0 par l’Olympiakos jeudi soir lors de la deuxième journée de Ligue Europa. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Santiago Hezze à la 42e minute, sur corner. Cette prestation aurait attiré l’attention des dirigeants marseillais, déjà intéressés par le profil du milieu argentin.

Le milieu de l’Olympiakos serait une option prioritaire

Selon Ekrem Konur, l’OM resterait intéressé par Santiago Hezze et l’aurait placé parmi ses options prioritaires pour un prochain mercato. Le journaliste évoque la possibilité d’une approche officielle auprès de l’Olympiakos. Aucune offre marseillaise n’a toutefois été confirmée publiquement à ce stade.

Un joueur installé et encore sous contrat jusqu’en 2028

Âgé de 24 ans, Santiago Hezze évolue au Pirée depuis 2023. Le milieu défensif s’est progressivement installé dans l’effectif grec et compte déjà plus de 140 apparitions avec l’Olympiakos, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu’en 2028, ce qui imposerait à Marseille de négocier avec le club grec en cas d’offensive.

La situation financière de l’OM complique le dossier

Le contexte financier marseillais reste un élément central. Après un mercato estival marqué par dix départs et aucune arrivée, Grégory Lorenzi avait expliqué en juillet que le club devait rééquilibrer ses finances et réduire sa masse salariale avant de recruter. Une éventuelle arrivée de Hezze dépendrait donc de nouvelles recettes, de départs ou d’un montage compatible avec les contraintes de la DNCG.