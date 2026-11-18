Mamadou Niang a proposé le nom de Pierre Lees-Melou à Grégory Lorenzi pour renforcer l’entrejeu de l’OM. En fin de contrat avec le Paris FC en juin 2027, le milieu de terrain présente un coût salarial inférieur à celui de Frank Zambo Anguissa, même si ses émoluments restent élevés.

Voir sur YouTube

Selon↗ L’Équipe, la situation contractuelle de Pierre Lees-Melou pourrait attirer l’attention de Marseille. Invité du Late Football Club sur Canal+, Mamadou Niang a directement suggéré à Grégory Lorenzi de se pencher sur le joueur, que le directeur sportif olympien connaît depuis leur passage commun au Stade brestois.

Niang pousse le nom de Lees-Melou vers l’OM

L’ancien attaquant marseillais s’est montré très favorable à une arrivée du milieu à Marseille. Lees-Melou a évolué sous la direction de Lorenzi↗ à Brest entre 2022 et 2025, et il avait notamment participé à la saison 2023-2024 conclue par une qualification du club breton pour la Ligue des champions.

Pierre Lees-Melou libre en juin ? S’il ne prolonge pas, il vient à Marseille !

Présent dans la même émission, le joueur a indiqué qu’aucune proposition de prolongation ne lui avait encore été transmise par le Paris FC. Il a également laissé ouverte la possibilité d’un départ, en précisant que son téléphone restait ouvert et qu’il attendait de voir l’évolution de sa situation.

Un salaire inférieur à celui d’Anguissa, mais au-dessus du plafond marseillais

Le salaire de Lees-Melou est estimé à environ 160 000 euros brut mensuels au Paris FC. Ce montant dépasse le plafond de 100 000 euros fixé l’été dernier par l’OM pour ses nouvelles recrues, même si deux ou trois exceptions pouvaient atteindre 150 000 euros. La comparaison avec Frank Zambo Anguissa reste toutefois favorable au joueur du Paris FC. Le milieu camerounais percevrait environ 100 000 euros brut mensuels de plus à Naples, ce qui rendrait son éventuel retour à Marseille plus difficile à envisager sur le plan salarial.

Une option pour renouveler l’entrejeu olympien

Sur le plan sportif↗, Lees-Melou possède une expérience de la Ligue 1 et du football européen acquise avec Brest. Son arrivée sans indemnité de transfert pourrait aussi intéresser l’OM dans l’hypothèse où le club devrait compenser les possibles départs de Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia en 2027. À ce stade, cette piste repose uniquement sur la suggestion de Mamadou Niang. Rien n’indique que Grégory Lorenzi ait engagé des discussions avec Pierre Lees-Melou ou son entourage.