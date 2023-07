Mercato OM : Le gros plus de Geoffrey Kondogbia pour Marcelino !

L’Equipe a interrogé le sélectionneur de la République du Centrafrique pour évoquer le niveau actuel de Geoffrey Kondogbia. Il a livré toutes les qualités que le milieu de terrain possède.

L’Olympique de Marseille n’a, pour l’instant, recruté qu’un seul joueur : Geoffrey Kondogbia. Ancien milieu de terrain de Valence où il a notamment connu Marcelino, le Centrafricain a été complimenté par son sélectionneur dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche !

À Valence, Marcelino savait comment le stimuler.

« Il possède un esprit d’analyse affûté, sait exprimer ses opinions avec clarté, est ouvert au dialogue et facilement accessible, a expliqué Raoul Savoy à L’Equipe. Certes, son énergie n’est plus celle de ses 20 ans, mais il affiche une discipline irréprochable dans son hygiène de vie, restant constamment au top sur le plan athlétique et physique. Je suis d’avis qu’il influence le jeu de manière plus significative qu’à l’époque de son passage à Monaco. Il a connu trois grands championnats en Europe (L1, Serie A, Liga), a appris les langues, fait toujours preuve d’effort pour s’intégrer et comprendre le contexte dans lequel il évolue. Il comprend également le jeu, réfléchit, ce n’est pas un joueur impulsif qui court sans réfléchir. Son positionnement, son sang-froid. Il ne perd jamais son calme, il sait lire le jeu, quand accélérer pour évoluer un peu plus haut et quand rester en retrait. Il est crucial d’avoir des joueurs intelligents sur le terrain. À Valence, Marcelino savait comment le stimuler. »

Où en est vraiment Geoffrey Kondogbia, la recrue de l’OM ? À 30 ans, Kondogbia reste sur trois saisons en dents de scie à l’Atlético de Madrid. Si Diego Simeone ne lui a jamais fait de cadeau, il a gardé un niveau élevé et une détermination aiguisée https://t.co/eA0tRWOgc7 pic.twitter.com/EE5sdMTjOT — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 8, 2023

Kondogbia, un joueur de classe mondiale mais il y avait des négociations avant que j’arrive à Marseille

#Marcelino : « Concernant Kondo’, je l’appelle comme ça, j’ai travaillé avec lui à Valence. C’est un joueur de classe mondiale mais il y avait des négociations avant que j’arrive à Marseille. Ce n’est pas ma recrue » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

