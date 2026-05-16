OM Mercato : une révélation de la saison visé !

Auteur d’une saison remarquée en Ligue 1 avec le FC Lorient, Pablo Pagis attire plusieurs clubs français à l’approche du mercato estival. Parmi les prétendants cités figure notamment l’Olympique de Marseille, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine.

À 23 ans, Pablo Pagis s’apprête peut-être à tourner une page importante de sa carrière. Selon les informations rapportées par le média régional Le Télégramme, l’attaquant du FC Lorient pourrait disputer dimanche face au Havre son dernier match au Moustoir. Arrivé dans le Morbihan il y a huit ans, le joueur formé au club sort de la meilleure saison de sa carrière en Ligue 1.

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Avec désormais 10 buts et 5 passes décisives en championnat après son doublé de passes à Metz lors de la victoire lorientaise (0-4), Pablo Pagis s’est imposé comme l’un des éléments offensifs les plus efficaces de l’effectif breton. Le joueur a également affiché ses ambitions pour la suite de sa carrière. « C’est le moment », a-t-il déclaré la semaine dernière, dans des propos relayés par Le Télégramme, évoquant son souhait de découvrir une compétition européenne.

L’OM surveille un dossier estimé à 15 millions d’euros

Dans ce contexte, le nom de l’OM apparaît parmi les clubs intéressés. Toujours selon Le Télégramme, Stade Rennais, Lens et le Paris FC suivent également de près la situation de l’attaquant lorientais. Sous contrat jusqu’en 2027, mais avec seulement un an restant selon les informations évoquées par le quotidien breton, Pablo Pagis représente une opportunité de marché importante pour le FC Lorient.

Le club morbihannais ne serait pas opposé à un départ lors du prochain mercato, notamment afin de récupérer une indemnité de transfert conséquente. La somme évoquée autour du dossier atteindrait environ 15 millions d’euros.

Un profil offensif qui correspond aux besoins marseillais

Du côté de l’Olympique de Marseille, la piste Pablo Pagis s’inscrit dans une réflexion plus large autour du futur secteur offensif. Le club marseillais cherche à renforcer sa profondeur offensive et à préparer la prochaine saison avec des joueurs capables d’apporter immédiatement en Ligue 1 tout en conservant une marge de progression.

Capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, Pablo Pagis s’est distingué cette saison par sa mobilité, sa qualité de percussion et son efficacité dans les derniers mètres. Des qualités qui expliquent l’intérêt croissant autour de son profil à l’approche de l’ouverture du marché des transferts.