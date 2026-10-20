OM : Nouhoum Kamissoko, le pari qui pourrait rapporter gros !

À 21 ans, Nouhoum Kamissoko commence à se faire une place dans le projet de l’OM. Prolongé jusqu’en 2029, le milieu malien est déjà présenté comme un joueur à fort potentiel, avec une possible valorisation importante à moyen terme.

Selon But! Football Club, Franck McCourt pourrait voir dans la progression de Nouhoum Kamissoko un levier pour mieux valoriser les talents formés ou développés par l’OM. Le milieu de terrain a rejoint Marseille en 2023, en provenance de l’académie malienne des Étoiles du Mandé, avant de franchir progressivement les étapes au sein du club.

Kamissoko déjà installé comme cadre de la réserve

Capitaine de la réserve marseillaise, Nouhoum Kamissoko a disputé 18 rencontres de National 2 la saison dernière, pour deux buts inscrits. Ses premières apparitions en Ligue 1 ont ensuite renforcé l’attention portée à son profil, tandis que l’OM a choisi de prolonger son contrat jusqu’en 2029 au mois de juillet. Cette durée contractuelle offre au club davantage de sécurité autour du jeune milieu. Elle permet aussi à l’OM de poursuivre son développement sans placer immédiatement le joueur dans une logique de départ, alors que ses qualités commencent à être mises en avant.

Une estimation à 20 millions d’euros évoquée

Antoine Wargnier, journaliste de RMC Sport, a avancé une projection particulièrement ambitieuse concernant la valeur future du joueur. Cette estimation reste une hypothèse liée à son potentiel et à sa capacité à franchir rapidement un nouveau cap.

McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions d’euros dans six mois pour un club anglais

Romain Canuti a réagi avec la formule « 60 merci », sur le ton de l’ironie. Aucun montant de 60 millions d’euros n’est toutefois présenté comme une estimation réelle dans les propos rapportés.

Les qualités et les axes de progression du milieu

Marwan Belkacem décrit un joueur actif, capable de réguler le jeu et de se projeter. Il insiste également sur la sérénité et la confiance déjà affichées par Kamissoko dans ses choix, tout en identifiant plusieurs points à améliorer.

Il a un profil super intéressant : actif, régulateur et capable de se projeter. Il m’a bluffé parce qu’il a déjà la sérénité et de la confiance dans ses choix, il prend ses responsabilités. Si en plus il arrive à être plus fiable sur le jeu long, les projections : gros lot.

La précision du jeu long et la capacité à accompagner davantage les actions offensives constituent ainsi les principaux axes de progression mentionnés. Pour Bruno Genesio, l’enjeu consiste à accompagner cette évolution sans brûler les étapes, tandis que Kamissoko devra confirmer ses qualités dans la durée pour gagner du temps de jeu chez les professionnels.