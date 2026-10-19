OM : Kondogbia le niveau des jeunes Kamissoko et Nnadi !

Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Angers (5-2), Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi ont formé un duo performant au milieu. Geoffrey Kondogbia n’a pas été surpris par la prestation des deux jeunes joueurs.

Le succès remporté dimanche en Ligue 1 a permis à Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi de se distinguer dans l’entrejeu marseillais. Kamissoko, âgé de 21 ans, compte désormais deux matchs et un but en championnat cette saison, tandis que Nnadi, 23 ans, a participé à quatre rencontres de Ligue 1. Présent dans le groupe marseillais, Geoffrey Kondogbia a expliqué que cette performance ne constituait pas une surprise pour les joueurs qui les côtoient au quotidien. Le milieu de terrain centrafricain a également insisté sur l’apport que les deux joueurs peuvent représenter pour la suite de la saison.

Kondogbia souligne le travail quotidien des deux milieux

Pour Kondogbia, la prestation réalisée à Angers s’inscrit dans la continuité de ce que Kamissoko et Nnadi montrent à l’entraînement. Leur match contre le SCO a ainsi été présenté comme la confirmation de qualités déjà observées par leurs coéquipiers au sein de l’effectif de l’OM.

« On voit Kamissoko et Nnadi évoluer chaque jour à l’entraînement, ce n’est pas une surprise de les voir réaliser un gros match. Ils vont nous apporter un vrai plus dans cette saison qui sera longue. C’est une belle satisfaction, autant pour eux que pour nous »

Une satisfaction partagée dans le groupe marseillais

Dans sa déclaration, Kondogbia associe la satisfaction des deux jeunes milieux à celle de l’ensemble du groupe. Il estime que leur contribution pourra compter au cours d’une saison qu’il décrit comme longue, après leur prestation lors de la victoire marseillaise à Angers.