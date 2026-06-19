Mercato OM : Cette recrue estivale 2025 exfiltrée en Italie ?

Alors que l’OM doit rapidement vendre, aucun joueur n’est encore parti. Les rumeurs s’accumulent autour de différents membres de l’effectif olympien. Hamed Junior Traoré fait partie de ceux-là. Quelques semaines après que son option d’achat a été levée, l’attaquant pourrait rejoindre l’Italie.

L’Olympique de Marseille commence à obtenir des réponses. Le verdict de l’UEFA est tombé et son avenir européen est sain et sauf. Le club marseillais a maintenant en ligne de mire son audition devant la DNCG, qui a été reportée au 23 juin.

L’OM commence à être sollicité pour des ventes

La direction olympienne doit dégraisser pour satisfaire les exigences du gendarme financier du football français. Le club marseille doit vendre pour au moins cinquante à soixante millions même si, pour l’heure, aucun joueur n’est parti.

Greenwood est annoncé du côté de la Roma, Angel Gomes intéresse des promus anglais et Hojbjerg serait en contact avec l’Atalanta Bergame selon La Provence. Et un autre joueur olympien pourrait les rejoindre sur les terrains de Serie A.

Une saison interrompue par des blessures

Hamed Junior Traoré serait déjà en passe de quitter l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier en prêt en provenance de Bournemouth. Traoré a réalisé une saison contrastée. Très lourdement blessé à la cuisse en début de saison, l’Ivoirien a raté 19 matchs suite à cette première blessure.

Il a joué ensuite quelques rencontres sans forcément convaincre avant de se blesser de nouveau aux adducteurs. Il a donc raté les deux dernières journées de Ligue 1. Des pépins physiques qui n’ont pas empêché l’OM de lever son option d’achat qui est de 7.5 millions d’euros.

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Une nouvelle clause qui empêchera l’OM de récupérer une belle somme

Mais le joueur qui a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison pourrait déjà quitter Marseille. Révélé à Empoli avant de jouer à Sassuolo, Naples et Bournemouth avant de rejoindre Auxerre, Traoré pourrait retrouver les terrains italiens.

Le journaliste Gianluca DiMarzio a en effet indiqué que le Genoa aimerait recruter l’attaquant de 26 ans. Le Genoa toquerait de nouveau à la porte de l’OM après avoir débarrassé l’OM de Ruslan Malinoskiy et l’attaquant portugais Vitinha. A noter, que Bournemouth, qui a vendu Traoré à l’Olympique de Marseille conserverait 50% sur une possible vente.

Une nouvelle belle affaire réalisée par l’ancienne direction marseillaise.

Clarence Maillefaud