Mercato OM : prêté, il attire tous les regards en Serie A

Prêté par l’Olympique de Marseille à Sassuolo, Ismaël Koné réalise un début de saison impressionnant et suscite déjà l’intérêt de nombreux grands clubs italiens grâce à ses performances et à sa progression constante.

Cet été, l’OM a décidé de prêter Ismaël Koné à Sassuolo, dans le cadre d’un projet visant à lui offrir du temps de jeu et à le faire progresser au contact du football italien. Rapidement, le milieu de terrain canadien s’est imposé comme un joueur clé dans l’effectif de Fabio Grosso, enchaînant les bonnes performances et gagnant la confiance du staff. Grâce à sa polyvalence, sa technique et sa vision de jeu, il est devenu un élément central de l’équipe italienne.

Ismael Kone’s goal put the icing on the cake for Sassuolo 🍰#SassuoloFiorentina pic.twitter.com/OZ9frHYfZT — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 7, 2025

Avec près de 15 matchs jouées depuis le début de la saison, Koné confirme son statut de titulaire indiscutable. Sa régularité et ses qualités techniques lui ont déjà valu l’attention de plusieurs clubs majeurs de Serie A, parmi lesquels l’Inter et la Juventus, séduits par son potentiel et sa capacité à s’imposer dans des matchs exigeants.

Un prêt gagnant pour l’OM et pour Koné

Le prêt de Koné au Sassuolo représente une opportunité idéale pour l’OM. Si le joueur continue sur sa lancée, il pourra permettre à Marseille de réaliser une plus-value. Le club a inclus une clause d’achat d’environ 20 millions d’euros, obligatoire si le club italien se maintien dans l’élite cette saison.

Le prêt permet aussi à Koné de montrer toute l’étendue de son potentiel dans un championnat compétitif, tout en consolidant ses qualités physiques et tactiques. Si les grands clubs italiens se montrent intéressés, cela soulignera le travail réalisé par l’Olympique de Marseille, capable de relancer ses joueurs dans des clubs adaptés pour progresser.

