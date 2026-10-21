OM : l’énorme prix fixé pour Bamo Méïté a refroidi le Stade Rennais !

Le Stade Rennais avait manifesté son intérêt pour Bamo Méïté lors du dernier mercato estival. Mais l’OM aurait fixé la barre à 30 millions d’euros, un montant qui a refroidi le club breton.

L’avenir de Bamo Méïté à Marseille aurait pu s’écrire loin de l’OM. Selon L’Équipe, le défenseur de 24 ans a sérieusement envisagé un départ après la course-poursuite dont il avait été victime à Marseille en 2024. Profondément marqué par cet épisode, il avait quitté son domicile avec sa compagne et leur bébé pour rejoindre Paris, où il dispose d’attaches familiales.

Le Stade Rennais s’était renseigné pour Bamo Méïté

Durant l’été, le joueur se serait interrogé sur sa capacité à revenir dans la cité phocéenne. Un transfert était donc devenu une possibilité concrète, tandis que le Stade Rennais cherchait des solutions pour renforcer sa défense et avait pris des renseignements sur sa situation. Le club marseillais ne souhaitait toutefois pas laisser partir son défenseur à n’importe quelle condition. D’après L’Équipe, Medhi Benatia aurait fixé le montant demandé à 30 millions d’euros. Cette valorisation aurait refroidi les dirigeants rennais, qui n’ont finalement pas donné suite au dossier.

Un retour accompagné par l’OM

Cette exigence financière intervenait alors que Méïté cherchait encore à retrouver une place importante dans la rotation marseillaise. Son cas comportait également une dimension personnelle, puisque son retour à Marseille serait resté difficile et qu’il aurait continué à se montrer méfiant et sur ses gardes. Pour l’aider à surmonter cette période, Benatia lui aurait promis la possibilité de consulter un psychologue si nécessaire. Sur le terrain, Bruno Genesio lui a offert une nouvelle opportunité en le lançant contre l’Olympiakos, lors d’une rencontre perdue par l’OM (0-1). Cette apparition ne lui garantit pas un statut de titulaire, mais elle lui a permis de se montrer dans un contexte où la concurrence reste importante en défense.