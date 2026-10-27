Ciblé par le RC Lens au cours du dernier mercato estival, Antoine Valero devrait prochainement signer son premier contrat professionnel avec l’OM. À 18 ans, le jeune attaquant marseillais pourrait ainsi être sécurisé par le club phocéen.

Voir sur YouTube

Selon But! Football Club, le dossier Antoine↗ Valero évolue favorablement pour l’OM. Le jeune joueur serait tout proche de parapher son premier contrat professionnel avec Marseille, une étape qui modifierait la situation d’un élément également suivi par le RC Lens depuis plusieurs mois.

Antoine Valero bientôt engagé avec l’OM

Le club phocéen aurait avancé sur la signature de son jeune attaquant, sans que celle-ci soit encore officiellement annoncée. Valero↗, âgé de 18 ans, est présenté comme un joueur d’avenir dont la progression était observée par les dirigeants lensois après leur intérêt lors du dernier mercato estival. Le RC Lens n’aurait pas abandonné cette piste et continuait de suivre l’évolution du Marseillais en vue d’une éventuelle offensive pendant le mercato hivernal. La conclusion rapide du dossier par l’OM réduirait toutefois la possibilité d’un départ, puisque le club pourrait verrouiller l’avenir de son attaquant avec ce premier contrat professionnel.

Le RC Lens doit revoir ses options offensives

L’intérêt lensois s’inscrivait dans une réflexion plus large autour du secteur offensif. Le début de saison compliqué d’Odsonne Édouard pousse le club artésien à étudier des solutions susceptibles de renforcer son attaque lors du prochain mercato d’hiver. Dans cette perspective, le profil d’Antoine Valero↗ représentait une option d’avenir et une possibilité supplémentaire pour les Sang et Or. Si son engagement avec l’OM se confirme, le RC Lens devra poursuivre l’étude d’autres profils pour répondre à ses besoins offensifs.