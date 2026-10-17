OM : La mise au point de Genesio concernant les talents Antoine Valero et Milan Leccese

Alors que l’OM traverse une période compliquée, plusieurs jeunes du centre de formation suscitent l’attente. Bruno Genesio a notamment été interrogé sur Antoine Valero et Milan Leccese. L’entraîneur marseillais préfère toutefois ne pas précipiter leur intégration en équipe première.

Antoine Valero poursuit son apprentissage avec la réserve

Âgé de 18 ans, Antoine Valero avait repris la saison avec le groupe professionnel avant de retourner avec la réserve. Le jeune Marseillais a participé à une séance avec l’équipe première la veille de la prise de parole de Bruno Genesio. Le technicien explique également rester en contact avec Bréchet afin de suivre son évolution.

« Antoine Valero ? Il a repris avec nous en début de saison, il n’a que 18 ans, il est retourné avec la réserve ensuite, il a fait une séance hier. J’ai une relation avec Bréchet qui me fait des retours. J’ai aussi des joueurs dans mon effectif qui ont des qualités devant »

Genesio demande de la patience pour Milan Leccese

Le cas de Milan Leccese appelle la même prudence selon Bruno Genesio. L’entraîneur estime que les attentes autour des jeunes peuvent être importantes, mais qu’elles doivent être accompagnées d’une évaluation précise de leur niveau. Il rappelle notamment que les performances observées dans les catégories de jeunes ou les sélections ne suffisent pas à garantir une adaptation immédiate à la Ligue 1.

« Milan Leccese, c’est pareil. Il faut être patient, il y a beaucoup d’attente, beaucoup de choses qui se disent sur eux, mais il faut être patient. Il faut être vigilant, car il y a souvent une évaluation qui est faite sur des matches des équipes de jeunes ou des sélections jeunes. Mais il y a une grosse différence entre les U17, U19 et la Ligue 1, c’est complètement différent »

Le risque d’une exposition trop précoce

Pour le coach olympien, le passage au très haut niveau nécessite du temps et de l’expérience. Il considère qu’un lancement rapide peut être valorisant, mais qu’il comporte aussi un risque pour le développement des joueurs s’ils ne sont pas encore prêts.

« Il faut leur laisser du temps, ils ont besoin d’apprendre, d’acquérir de l’expérience. Il faut évaluer le niveau de chacun d’eux. Ça peut être valorisant de les lancer tôt oui, mais ça peut aussi les détruire si on les lance trop tôt. »