OM : malgré ses buts, Antoine Valero devra encore patienter avec Genesio

Antoine Valero continue d’impressionner avec la réserve de l’OM. Auteur d’un doublé contre Beaucaire, l’attaquant a aussi marqué trois fois avec les U19 face à Monaco. Malgré plusieurs séances avec les professionnels, Bruno Genesio demande encore de la patience avant d’envisager ses débuts en Ligue 1.

Valero porte la réserve de l’OM contre Beaucaire

La Pro 2 de l’Olympique de Marseille a signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues en dominant Beaucaire (2-1). Antoine Valero a largement contribué à ce succès. L’attaquant a ouvert le score à la 29e minute, avant de doubler la mise après la pause grâce à une frappe dans la lucarne. Beaucaire a réduit l’écart en fin de rencontre, sans parvenir à revenir au score.

Un bilan déjà remarqué avec les jeunes Marseillais

Cette performance confirme la dynamique du jeune joueur. Son total officiel en National 2 s’élève à quatre buts cette saison, auquel s’ajoutent ses réalisations avec les U19. Quelques jours avant son doublé contre Beaucaire, Valero avait également inscrit un triplé face aux U19 de Monaco. Il a aussi participé à plusieurs séances d’entraînement avec le groupe professionnel ces dernières semaines.

Genesio refuse de brûler les étapes

Bruno Genesio suit la progression de l’attaquant, mais ne souhaite pas le lancer simplement en raison de ses statistiques avec la réserve. Interrogé sur Valero, l’entraîneur marseillais a insisté sur la nécessité d’évaluer correctement les jeunes joueurs avant de les exposer au plus haut niveau.

« Les jeunes, il faut bien les évaluer avant de les lancer sinon, ça peut être destructeur. Valero ? Il faut être patient. J’ai une relation via Jérémie Bréchet pour savoir ce qu’Antoine montre à l’entraînement avec la réserve. Il s’entraîne parfois avec nous »

Le jeune attaquant reste suivi par le staff

La position de Genesio ne ferme pas définitivement la porte à une promotion. Valero peut continuer à participer aux entraînements de l’équipe première, tandis que le staff observe sa progression. Pour convaincre l’entraîneur, l’attaquant devra maintenir son efficacité, progresser dans le jeu et démontrer qu’il peut reproduire ses performances face à des adversaires plus expérimentés.