OM : quatre départs ciblés avant la fin du mercato

Si l’Olympique de Marseille souhaite encore se renforcer cet été, notamment en défense centrale et au milieu de terrain, le club cherche aussi à faire de la place dans son effectif. Selon L’Équipe, quatre joueurs sont clairement poussés vers la sortie : Amine Harit, Azzedine Ounahi, Pol Lirola et Neal Maupay.

À l’aube du dernier mois de mercato, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi doivent finaliser la construction de leur effectif pour la saison à venir. Et si les dirigeants olympiens visent encore deux recrues dans l’axe — un défenseur central et un milieu — ils veulent aussi alléger le groupe en se séparant de plusieurs éléments devenus secondaires dans la hiérarchie.

A lire aussi : Un top club vise Ordóñez, encore 4 recrues ? Weah, cette fois ça sent bon… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche 3 aout !

Harit, Ounahi, Maupay, Lirola : les indésirables du moment

Amine Harit, encore en difficulté dans la rotation, ne parvient pas à convaincre Roberto De Zerbi. Régulier dans l’engagement mais trop inconstant dans le jeu, il ne semble plus entrer dans les plans du coach italien, et la direction lui cherche une porte de sortie.

Azzedine Ounahi, lui, a réalisé une belle saison en prêt au Panathinaïkós. Mais à son retour à Marseille, il a été immédiatement placé dans le loft. De Zerbi ne compte pas sur lui, et l’OM espère récupérer au moins 10 millions d’euros sur sa vente.

Côté attaque, Neal Maupay a longtemps bénéficié de la confiance du staff, notamment pour son état d’esprit et son rôle dans le vestiaire. Mais depuis l’arrivée d’Amine Gouiri en janvier, puis celle de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, il est clairement relégué au troisième rang dans la hiérarchie offensive. Son gros salaire est aussi un argument pour accélérer un départ.

Enfin, Pol Lirola, après une saison 2024-2025 très moyenne sous les ordres de De Zerbi, voit son avenir s’éloigner encore un peu plus avec l’arrivée de Timothy Weah, qui occupera le même couloir. L’Espagnol aura très peu de temps de jeu s’il reste.

A lire aussi : Mercato OM : de nouvelles offres pour Neal Maupay ?