Un top club vise Ordóñez, encore 4 recrues ? Weah, cette fois ça sent bon… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche 3 aout !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce dimanche 3 juillet 2025.

L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Joel Ordóñez, mais un poids lourd européen vient s’immiscer dans les discussions. Selon les informations du média espagnol 365 Scores, Liverpool suivrait de près le défenseur équatorien de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Club Bruges, et envisagerait même de faire de lui le successeur de Virgil van Dijk.

Le club anglais, toujours à l’affût de jeunes talents à fort potentiel, verrait en Ordóñez un profil compatible avec la Premier League et l’exigence physique du poste de défenseur central. Un intérêt qui pourrait faire monter les enchères, alors que l’OM semblait jusque-là bien avancé dans les négociations.

Mais malgré l’arrivée de ce concurrent de taille, le club phocéen garde une longueur d’avance. Toujours selon 365 Scores, le joueur aurait fait part de sa volonté de rejoindre Marseille, séduit par le projet de Roberto De Zerbi, l’ambition du club sur ce mercato et l’environnement du Vélodrome. Un atout non négligeable pour l’OM, qui a su convaincre le joueur et son entourage.

Les discussions entre l’OM et Bruges se poursuivent, et un accord de principe serait proche. Le montant du transfert est estimé à 33 millions d’euros, bonus inclus. Une somme importante, qui ferait d’Ordóñez l’un des plus gros investissements de l’histoire récente du club. Bruges, conscient de l’intérêt croissant autour de son joueur, pourrait toutefois tenter de profiter de la situation pour faire grimper le prix.

Malgré cela, l’OM reste en position favorable, notamment grâce à la détermination du joueur à rejoindre la Ligue 1. À ce stade, sauf retournement majeur, Joel Ordóñez semble bien parti pour renforcer la défense marseillaise dans les prochains jours. Une arrivée qui viendrait confirmer le virage ambitieux entrepris par le club cet été.

L’Olympique de Marseille n’a pas chômé sur ce mercato estival. Après avoir officialisé les arrivées définitives de Pierre-Emile Højbjerg, Emile Rowe et Neal Maupay, le club phocéen a surtout accueilli Gomes, Egan-Riley, Medina, Aubameyang et Paixão. Une première vague prometteuse qui ne marque pas la fin des ambitions marseillaises.

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite encore renforcer son effectif avec quatre nouvelles recrues ciblées à des postes bien précis.

En défense, l’OM cherche à enrôler un défenseur central supplémentaire pour renforcer l’axe, notamment en cas de départ ou pour assurer une profondeur de banc suffisante dans un système à trois. La piste menant à Jackson Porozo Ordóñez (Boavista) est évoquée. Le robuste international équatorien de 23 ans plaît pour sa polyvalence et son impact physique. Son profil correspond aux attentes de Roberto De Zerbi, qui souhaite un effectif capable de s’adapter à plusieurs schémas tactiques.

Malgré l’arrivée récente de Medina, l’OM garde un œil sur le marché des latéraux gauches. Le club veut un joueur capable d’apporter de la concurrence, notamment si De Zerbi décide d’alterner entre une défense à quatre ou à cinq. Aucune piste n’a encore filtré à ce poste, mais la cellule de recrutement serait active, en quête d’un profil endurant et offensif. Ulisses Garcia ne semble pas suffisamment solide pour être le seul plan B à ce poste…

Sur le flanc droit, l’OM pourrait enfin clôturer un des feuilletons de l’été. Le club s’intéresse de près à Timothy Weah, actuellement à la Juventus. L’international américain a l’avantage de pouvoir évoluer à la fois comme latéral droit ou ailier droit, un atout non négligeable dans les plans de De Zerbi. Sa vitesse et sa capacité à se projeter pourraient dynamiser le couloir droit marseillais. Le joueur pourrait faire des effort afin que les deux clubs trouvent un accord financier…

Malgré la signature d’Angel Gomes, l’OM ne compte pas s’arrêter là au milieu de terrain. Le club vise encore un milieu axial au profil différent : plus créatif ou plus mobile selon les besoins. Cela coïncide aussi avec le départ de Rongier à Rennes et les difficultés dans le dossier Bennacer. Le nom de la cible reste pour l’instant inconnu, mais l’OM souhaite un joueur capable de s’intégrer rapidement et de compléter les caractéristiques déjà présentes dans l’entrejeu.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille tient une nouvelle recrue offensive. Le club marseillais a trouvé un accord verbal avec la Juventus pour l’arrivée de Tim Weah. Le transfert est imminent.

L’OM accélère en cette fin de mercato estival. D’après les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, toujours très bien informé sur les mouvements européens, un accord a été trouvé entre Marseille et la Juventus pour le transfert de Tim Weah.

“Tim Weah à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! Accord verbal désormais conclu également avec la Juventus. Détails exclusifs : le package comprendra € 1 million de frais de prêt, € 14 millions d’obligation d’achat, € 3 millions de modules complémentaires, clause de revente. Weah ne voulait que Marseille, attendant juste le feu vert pour voyager” — Fabrizio Romano (Twitter)

Toujours selon Romano, le deal est structuré de la manière suivante :

Le dossier est désormais dans sa dernière ligne droite. Le joueur, lui, n’a jamais eu de doute sur sa destination.

Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs — notamment ailier droit ou piston dans un système à trois défenseurs — Tim Weah vient renforcer un secteur déjà animé avec les présences de Greenwood, Paixao et Aubameyang.

À 25 ans, l’international américain s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs de l’OM, après une saison en demi-teinte à la Juventus. Son arrivée s’inscrit dans la volonté de Roberto De Zerbi d’élargir ses options offensives avant le début de la saison.

L’Olympique de Marseille poursuit donc son mercato ambitieux, avec un recrutement ciblé et affirmé. L’officialisation de l’arrivée de Tim Weah pourrait intervenir dans les toutes prochaines heures.

