Un plan B de Benatia, 2 gros dossiers, Matt O’Riley… Les 3 infos Mercato OM du 14/08/2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 14 Aout 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato Olympien.

1 – Mercato OM : Benatia a un plan B (même si Ordonez reste la priorité)

Le directeur du football de l’OM, Mehdi Benatia, aurait ajouté Alexsandro (Lille) à sa short-list pour renforcer la charnière de l’équipe. Si le dossier Joël Ordonez (Bruges) demeure prioritaire, le profil du défenseur brésilien, solide et prometteur, est étudié comme alternative crédible en cas d’échec des négociations.

Une piste supplémentaire avancée par Benatia

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme qu’un défenseur axial devrait rejoindre l’OM avant la clôture du mercato. Si Joël Ordonez, jeune défenseur de Bruges, est cité comme cible prioritaire, d’autres pistes émergent depuis le début de l’été. Parmi elles figure Alexsandro, défenseur central brésilien du LOSC, coché par Mehdi Benatia comme alternative intéressante en cas de blocage sur l’option Ordonez.

Le profil d’Alexsandro : solide, prometteur, sous contrat

Âgé de 26 ans, Alexsandro évolue à Lille depuis l’été 2022, après un transfert de Chaves pour environ 2 millions d’euros. Il a depuis disputé 80 matchs de Ligue 1 et 10 en Ligue des Champions, confirmant son statut de titulaire fiable en défense centrale.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, il jouit d’une réelle stabilité contractuelle. Sa valeur de marché, estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, pourrait toutefois être réévaluée à la hausse en fonction des demandes du LOSC ou des intérêts depuis l’étranger.

Pourquoi l’OM le considère comme une option crédible

Le profil d’Alexsandro parle pour lui : défenseur central gaucher, robuste physiquement, à l’aise dans la relance et capable de s’imposer dans le jeu moderne. Il a également été convoqué en équipe nationale du Brésil, marquant un nouveau palier dans sa carrière.

Pour Marseille, qui prépare un renfort défensif sérieux sous la houlette de Benatia, Alexsandro représente une option fiable, moins risquée que certains profils plus jeunes ou exotiques.

2- Mercato OM : les dernières infos italiennes sur le dossier Matt O’Riley !

Si les deux priorités de l’Olympique de Marseille en termes de recrutement sont en défense, le club pourrait tenter de s’offrir un milieu de terrain. Le nom de Matt O’Riley a été évoqué pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le milieu de 23 ans, formé à Fulham, révélé au Celtic et désormais à Brighton, semble se rapprocher de la Juve…

O’Riley, profil technique et créatif, a notamment été remarqué par Roberto De Zerbi, qui l’a côtoyé brièvement lors de son passage à Brighton. Le joueur aurait également échangé avec Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier en sélection danoise et nouvelle recrue marseillaise. Ces éléments laissaient entrevoir une possible avancée pour l’OM dans ce dossier.

La Juve n’a pas bouclé le dossier O’Riley

Mais selon le journaliste de la BBC Sami Mokbel, la Juventus aurait récemment pris une longueur d’avance. Dans un entretien accordé à Tutto Juve, il affirme que des discussions sont bien en cours entre le club italien et Brighton : « Des rumeurs circulent selon lesquelles un accord serait proche avec la Juventus. Je n’ai vérifié auprès d’aucun des deux clubs, mais l’intérêt de la Juve est réel. Brighton est un club difficile en négociation et ne cédera pas tant que ses conditions ne seront pas remplies. »

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais la concurrence italienne complique la tâche de l’OM. Le club marseillais devra se montrer convaincant s’il souhaite recruter Matt O’Riley, dont la valeur est estimée à plus de 25 millions d’euros par le club anglais. Pas forcément un montant que l’OM souhaite investir à ce poste.

3 – Mercato OM : Encore deux gros dossiers sur le feu !

À deux semaines de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille continue d’activer plusieurs pistes pour renforcer sa défense. En plus d’un latéral gauche recherché en prêt, le club phocéen vise l’international équatorien Joel Ordoñez pour sa charnière centrale. Mais pour finaliser ces renforts, l’OM doit d’abord vendre.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à défier Rennes pour l’ouverture de la saison 2025‑2026, l’équipe de Roberto De Zerbi est privée de Facundo Medina. Le nouvel arrière central argentin sera suspendu pour ce premier match en raison d’une accumulation de cartons jaunes lors de la saison précédente avec Lens, ce qui contraint le coach à remanier immédiatement sa charnière centrale. Ainsi, Leonardo Balerdi devrait être aligné aux côtés de CJ Egan‑Riley, qui avait montré de la promesse en étant titularisé en seconde période du match amical contre Aston Villa (3‑1).

Sur le plan du mercato selon l’Equipe, l’OM recherche toujours un latéral gauche, « possiblement en prêt », afin de renforcer ses options dans ce couloir. Parallèlement, le club est très engagé sur le dossier d’un défenseur central axial, avec Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges) en tête de liste. L’international équatorien a donné son accord pour rejoindre Marseille et un contrat est prêt jusqu’en juin 2030, selon plusieurs médias italiens. L’offre marseillaise serait de 30 M€ plus 3 M€ de bonus, mais Bruges réclame jusqu’à 37,5 M€, compliquant les négociations.

Le club doit impérativement « dégraisser » l’effectif afin de libérer des liquidités : plusieurs départs sont à l’étude (dont ceux de Ruben Blanco, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna) pour équilibrer le budget et permettre à l’OM de finaliser ces deux opérations défensives stratégiques.