OM : quel directeur sportif pour Marseille ? Cet agent propose deux profils italiens expérimentés !

Alors que l’Olympique de Marseille réfléchit à la structuration de son organigramme sportif, la question du futur directeur sportif OM reste centrale. Sur les ondes de RMC Sport, l’agent Yvan Le Mée a livré une analyse claire et argumentée, en avançant deux profils bien identifiés du football italien.

Deux profils italiens pour structurer le projet marseillais

Invité de l’émission L’After Foot sur RMC Sport, Yvan Le Mée s’est exprimé sur le profil idéal du futur directeur sportif OM, un poste clé dans la stratégie du club phocéen. Pour l’agent, l’Olympique de Marseille doit miser sur une figure forte, capable de structurer durablement le recrutement et la cellule de scouting.

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« Le directeur sportif cela doit être la figure du club. Il faut remplir des cases… Moi je suis président de l’OM aujourd’hui je vais voir Giovanni Sartori, qui était au Chievo Vérone, qui est passé par l’Atalanta et qui a fait toute la structure de 16 scouts, il fait le Bologne d’aujourd’hui. Il est parti avant la coupe d’Europe car il ne s’entendait pas avec Gasparini. Pour moi c’est ce type de mec qui sont capables de réussir à Marseille. Cristiano Giuntoli, cela ne s’est pas bien passé à la Juventus, amis ce qu’il a fait avant au Napoli ! »

Le premier nom avancé, Giovanni Sartori, est reconnu pour son travail à l’Atalanta Bergame, où il a contribué à bâtir un modèle performant basé sur le scouting et la valorisation de talents. Désormais à Bologne, il poursuit ce travail de fond. L’homme de 69 ans est sous contrat jusqu’en 2027

Le second profil cité, Cristiano Giuntoli, s’est illustré au Napoli, notamment lors de la construction de l’effectif champion d’Italie en 2023. Son passage à la Juventus est en revanche plus contrasté.

Sartori et Giuntoli ?

Le choix du futur directeur sportif Marseille s’inscrit dans un contexte de réorganisation interne pour l’OM, avec la volonté de stabiliser sa politique sportive sur le long terme. Le rôle dépasse le simple recrutement : il s’agit aussi de coordonner les décisions entre la direction, le staff et la cellule de recrutement.

Dans un environnement exigeant comme celui de la Ligue 1, et plus particulièrement à Marseille, l’expérience internationale et la capacité à structurer un projet sont des critères déterminants. Les profils évoqués par Yvan Le Mée illustrent cette orientation vers des dirigeants expérimentés, habitués aux projets ambitieux et aux contextes sous pression.