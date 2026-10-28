Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille par un média local, Simon Ngapandouetnbu ne devrait pas retrouver son ancien club. Le gardien avance plutôt dans des discussions avec Montpellier au sujet d’une prolongation.

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Le dossier marseillais semble avoir été refermé avant même de prendre forme. Selon But! Football Club, l’OM ne serait pas intéressé par le retour de Simon Ngapandouetnbu↗, et cette possibilité n’aurait jamais été étudiée par les dirigeants olympiens. Il ne s’agirait donc pas d’une piste abandonnée en raison d’un désaccord contractuel ou d’un obstacle financier, mais d’une option qui n’aurait pas été ouverte.

Une piste de retour jamais étudiée par l’OM

Le nom du gardien reste associé à Marseille, où il a poursuivi une partie de son parcours avant de connaître d’autres expériences. Cette proximité avec l’OM avait alimenté l’hypothèse d’un retour, mais les éléments rapportés écartent clairement cette possibilité. Aucune démarche n’aurait été engagée par le club phocéen concernant le portier. Le passage de Simon Ngapandouetnbu↗ par Nîmes est également rappelé dans ce dossier, avant son arrivée dans le projet montpelliérain. La rumeur marseillaise ne modifie donc pas la situation actuelle du gardien, dont l’avenir se discute désormais avec le Montpellier HSC.

Montpellier discute d’une prolongation

Des échanges sont en cours entre le gardien et Montpellier autour d’une prolongation de contrat. Les discussions sont présentées comme constructives, même si aucun accord définitif n’a encore été annoncé et que la durée d’un éventuel nouveau bail n’est pas connue. Le MHSC souhaite ainsi poursuivre avec un joueur sur lequel il a décidé de miser. À ce stade, les négociations montpelliéraines constituent le seul élément concret concernant l’avenir de Simon Ngapandouetnbu↗, tandis que la piste d’un retour à l’OM est écartée.