OM : Sarr, Traoré, Greenwood, Tchatchoua… Les dernières infos mercato autour du club !

Retrouvez les dernières infos mercato autour de l’Olympique de Marseille, en ce lundi 13 juillet. Entre départs à finaliser et pistes défensives activées, l’Olympique de Marseille multiplie les fronts en ce mois de juillet…

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Malang Sarr, la piste défensive à moindre coût

Pour renforcer son arrière-garde, l’OM lorgne du côté de Malang Sarr. Le défenseur central de 27 ans est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au RC Lens, où il vient de réaliser une saison pleine qui a relancé sa cote sur le marché. Le club phocéen se serait renseigné sur sa situation, mais la Real Sociedad suit également le dossier de très près, ce qui promet une belle concurrence sur ce coup gratuit. Rien de très avancé à ce stade, mais l’opportunité financière : aucune indemnité de transfert à débourser — est le genre de dossier que l’OM ne veut pas laisser filer sans y prêter attention.

🚨 La Real Sociedad 🇪🇸 tente d’attirer Malang Sarr 🇸🇳, libre de tout contrat cet été. 💙🤍 L’OM 🇫🇷 a également pris des renseignements. 🗞️ @Santi_J_FM @footmercato pic.twitter.com/0j7d0A0dj5 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 12, 2026

Traoré en route pour le Genoa…

Du côté des départs, Hamed Junior Traoré devrait quitter Marseille un an seulement après son arrivée en provenance de Bournemouth. Freiné par les blessures et n’ayant jamais réussi à s’imposer durablement (19 matchs, 3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), l’international ivoirien va rejoindre le Genoa CFC sous la forme d’un prêt avec option d’achat supérieure à 8 millions d’euros. Une opération qui permet à l’OM de se délester d’un salaire conséquent tout en récupérant une partie de son investissement initial, dans un club en pleine cure d’amaigrissement financier après sa sanction UEFA.

🚨🔴🔵 Genoa have sealed all terms of the agreement with OM for Hamed Traoré. Loan move with €8m buy option clause and medical next week for former Bournemouth player. Done and sealed, as @footmercato @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/QPrh0fHDAk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Greenwood, les derniers réglages avant Fenerbahçe

Le feuilleton le plus suivi de l’été touche (presque) à son terme. Mason Greenwood se rapproche chaque jour un peu plus d’un transfert à Fenerbahçe, et un dernier obstacle vient de tomber : Manchester United a fait savoir à l’OM qu’il n’activerait pas sa clause de rachat sur l’attaquant anglais. Une décision qui ouvre la voie aux dernières formalités entre le club turc et l’OM, les Red Devils devant toucher plus de 10 millions de livres sterling grâce à leur clause de pourcentage à la revente. Seul bémol dans ce dossier qui semblait bouclé : Al-Ahli aurait tenté une dernière offensive de dernière minute pour tenter de doubler Fenerbahçe, sans réel succès pour l’instant.

💛💙🔜 Manchester United informed OM they do NOT trigger the buy back clause for Mason Greenwood. Fenerbahçe and Olympique Marseille now set for formal steps ahead of Greenwood deal full agreement & travel to Istanbul. Man Utd to get over £10m from sell-on clause. pic.twitter.com/6CnxMmfuMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Tchatchoua, de nouveau pisté au poste de latéral droit ?

Enfin, pour compléter son couloir droit, l’OM aurait réactivé une ancienne piste : celle de Jackson Tchatchoua. Le latéral camerounais de 24 ans, passé par l’Hellas Vérone avant de rejoindre Wolverhampton, pourrait profiter de la relégation des Wolves en Championship pour retrouver un club de haut niveau. Un dossier déjà suivi par le passé par les dirigeants marseillais, qui devront cette fois composer avec une forte concurrence : Rennes, Villarreal, le Real Betis, ainsi que plusieurs clubs de Premier League comme Brentford, Fulham ou Crystal Palace, sont également sur les rangs. Reste l’obstacle financier : la valeur du joueur, estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt, représente une somme conséquente pour des finances marseillaises encore sous surveillance.

Quatre dossiers, quatre logiques différentes : un pari gratuit sur Malang Sarr, un dégraissage assumé avec Traoré, un feuilleton enfin sur le point de se refermer avec Greenwood, et une piste défensive encore à un stade préliminaire avec Tchatchoua… Reste à voir si les futurs départs de Traoré et Greenwood débloqueront le mercato marseillais dans le sens des arrivées…

Paul Laffisse