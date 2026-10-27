Après avoir échoué à recruter Igor Paixao à la fin du mois d’août, Sunderland traverse une période très compliquée en Premier League. Le club anglais pourrait revenir à la charge pour l’ailier de l’OM, déjà ciblé contre une offre de 30 M€.

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D’après Foot Marseillais, la situation des Black Cats remet le dossier Igor Paixao↗ au premier plan. Sunderland occupe actuellement la dernière place du championnat anglais après huit journées, avec une seule victoire, alors que le club avait terminé septième de Premier League lors de la saison 2025-2026. Cette période difficile concerne également l’entraîneur français Régis Le Bris, malgré un parcours plus favorable en Europa League, avec deux succès et un match nul en trois rencontres.

Sunderland avait proposé 30 M€ à l’OM cet été

À la fin du mercato↗ estival, Sunderland était proche de boucler l’arrivée de Paixao. Les Black Cats avaient transmis une proposition de 30 millions d’euros à l’OM, une offre qui aurait fortement tenté Frank McCourt. La direction marseillaise et le staff s’étaient toutefois opposés à la vente de l’ailier brésilien. Le contexte pourrait désormais évoluer avec le prochain mercato d’hiver et l’urgence sportive de Sunderland. Le club anglais devra tenter de renforcer son équipe pour sortir de la dernière place de Premier League, tandis que l’OM reste confronté à des difficultés financières et doit enregistrer plusieurs ventes avant le 30 juin 2027.

Igor Paixao annoncé sur le départ

Igor Paixao↗ sait qu’il quittera Marseille, soit durant l’hiver, soit lors du mercato estival suivant (il l’avait confié au micro de Canal+). La perspective d’un rebond à Sunderland lui plairait, ce qui pourrait faciliter la reprise des discussions entre les deux clubs. Le dossier dépendrait donc à la fois des besoins de Sunderland et de la capacité de l’OM à concrétiser des ventes. Pour l’heure, aucun nouvel accord n’est annoncé, mais l’offre formulée à la fin de l’été constitue la base connue de cette piste à 30 M€.