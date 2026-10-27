Tadjidine Mmadi pourrait quitter l’OM en prêt lors du prochain mercato hivernal. Le jeune ailier de 19 ans, peu utilisé depuis le début de la saison, pourrait chercher du temps de jeu dans un autre club.

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La présence de Tadjidine↗ Mmadi avec la réserve marseillaise ces derniers jours avait suscité des interrogations sur sa situation. Selon La Provence, le joueur ne fait toutefois l’objet d’aucune sanction disciplinaire et sa présence avec la deuxième équipe s’explique par la préparation d’un rendez-vous du Challenge Espoirs.

Mmadi et Koum avec la réserve sans mesure disciplinaire

Le jeune ailier prépare avec la réserve la rencontre prévue mercredi contre Strasbourg, à Martigues. Alexi Koum se trouve également avec le groupe de Pro 2 dans le même cadre, tandis que Keyliane Abdallah a, lui, été rétrogradé en Pro 2 à la suite d’une sanction distincte. Cette situation ne remet pas en cause les difficultés de Mmadi↗ à s’installer dans la rotation de Bruno Genesio. Depuis le début de la saison, l’ailier n’a disputé que 28 minutes en trois apparitions avec l’équipe première, un temps de jeu limité qui pousse le staff olympien à réfléchir à une solution temporaire.

Un prêt étudié pour lui permettre de progresser

L’OM envisage ainsi d’envoyer Mmadi dans un autre club cet hiver afin qu’il puisse gagner du temps de jeu et poursuivre son développement. La possibilité évoquée consiste à le faire « s’endurcir ailleurs », sans qu’une destination précise ne soit identifiée à ce stade. Le club marseillais avait pourtant choisi de conserver son joueur lors du dernier mercato estival, malgré plusieurs↗ sollicitations venues de l’étranger. Utrecht aurait transmis une offre légèrement inférieure à 5 millions d’euros, tandis que Villarreal avait également manifesté son intérêt, mais la situation sportive de Mmadi a évolué depuis le début de la saison.