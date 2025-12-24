OM : Tadjidine Mmadi, le minot qui gagne du terrain sous De Zerbi

À seulement 18 ans, Tadjidine Mmadi franchit une étape importante de son jeune parcours à l’Olympique de Marseille. Régulièrement intégré au groupe professionnel, le milieu offensif formé au club commence à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi, confirmant une progression suivie de près en interne.

Une entrée marquante en Coupe de France !

Dimanche soir, au stade Marcel-Verchère, Tadjidine Mmadi a vécu un moment fort de ses débuts professionnels. Entré en jeu à la 69e minute face à Bourg-en-Bresse lors d’un large succès de l’OM (6-0), le jeune Marseillais s’est immédiatement illustré. À l’origine d’une passe décisive pour Bilal Nadir à la 78e minute, il a surtout inscrit son premier but chez les professionnels en fin de rencontre (87e).

Une prestation saluée par ses partenaires, à commencer par Bilal Nadir, également issu du centre de formation olympien : « C’est un bon garçon, travailleur. Il a beaucoup de qualités et, s’il continue comme ça et prend son mal en patience, il peut réussir à faire de belles choses ici », a-t-il confié après la rencontre.

Un parcours construit patiemment au centre de formation

Né à Marseille et originaire des Comores, Tadjidine Mmadi a grandi dans la cité des Oliviers avant de débuter le football aux Flamants puis à Malpassé. Repéré très tôt, il rejoint le centre de formation de l’OM en 2021, à seulement 14 ans, alors que plusieurs clubs français suivaient déjà son profil.

Son évolution s’inscrit dans un cadre structuré, marqué par des succès collectifs notables : titre de champion national U17 en 2023, victoire en Coupe Gambardella en 2024, et une saison prolifique avec les U19 en 2025. En parallèle, le milieu ambidextre s’est distingué sur la scène européenne en Youth League, avec notamment un doublé inscrit à Madrid, et a participé à la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France.

La confiance mesurée de Roberto De Zerbi

Depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi intègre progressivement Mmadi au groupe professionnel. Le technicien italien apprécie son profil polyvalent et sa capacité à faire des différences offensives, tout en appelant à la prudence dans sa gestion. « C’est un joueur fort, qui peut être déterminant, car il prend de bonnes décisions et est bon dans le un-contre-un. Après, on verra sa progression. Les jeunes peuvent faire des exploits et avoir des temps faibles », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Sous contrat professionnel depuis le printemps dernier, Tadjidine Mmadi poursuit ainsi son apprentissage sans brûler les étapes. À l’image de sa sortie discrète après Bourg-en-Bresse, le minot avance sans bruit, mais avec des signaux sportifs de plus en plus visibles au sein de l’OM.