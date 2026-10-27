Après la victoire mouvementée de l’OM contre Le Havre (4-3), Bruno Genesio a décidé de recadrer plusieurs joueurs. Keyliane Abdallah a été rétrogradé en Pro2, alors que les situations de Neal Maupay, Angel Gomes et Tadjidine Mmadi sont également suivies de près.

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La fin de rencontre face au Havre a laissé des traces dans le vestiaire marseillais. D’après L1+, l’entraîneur olympien a publiquement ciblé certains jeunes pour leur manque d’humilité et d’investissement, tout en faisant également part de son mécontentement en interne concernant plusieurs joueurs expérimentés. Malgré ce recadrage, Genesio↗ a maintenu un discours de soutien envers Maupay et Gomes devant les médias.

Abdallah rétrogradé en Pro2, Mmadi concerné par un prêt

Keyliane Abdallah, âgé de 20 ans, a été envoyé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre. Cette décision ne serait pas uniquement liée à sa prestation contre Le Havre : le staff avait déjà constaté un relâchement ces dernières semaines, notamment avant sa première titularisation face↗ à Besiktas. Nouhoum Kamissoko, lui aussi pointé du doigt publiquement, n’a pas été sanctionné pour le moment. Le cas de Tadjidine Mmadi est différent. L’international français U20 ne compte que 28 minutes en trois apparitions cette saison et son attitude à l’entraînement est jugée nonchalante par le staff. Un prêt lors du mercato hivernal est envisagé afin qu’il poursuive sa progression, tandis que sa présence avec la Pro2 n’est pas considérée comme une sanction.

Maupay et Gomes toujours en difficulté

Neal Maupay et Angel Gomes ont également été sifflés par le Vélodrome lors de leur entrée en jeu contre Le Havre. Maupay n’a pas marqué en trois titularisations en Ligue Europa↗ et a failli concéder un penalty dans le temps additionnel après une main dans sa surface. Gomes, qui a perdu sa place de numéro 10 au profit d’Himad Abdelli, n’a inscrit qu’un but en huit titularisations toutes compétitions confondues.

Maupay et Gomes, j’ai vu des attitudes qui me conviennent.

Ces deux joueurs conservent toutefois des possibilités de temps de jeu, notamment en raison de l’absence de Faris Moumbagna dans les convocations. Chez les jeunes, cette situation peut aussi ouvrir une opportunité à Antoine Valero, régulièrement présent à l’entraînement avec les professionnels, ainsi qu’à Jephthé Malanda, recruté au Losc cet été et déjà connu de Genesio.