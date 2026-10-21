Mercato OM : Mauvais comportement, ce jeune talent poussé vers la sortie !

Victor Joseph pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. En manque de temps de jeu avec la réserve, le jeune milieu offensif avait déjà fait l’objet d’une tentative de la Sampdoria l’été dernier.

L’avenir de Victor Joseph à l’OM s’est assombri depuis le début de la saison 2026-2027. Selon La Provence, le joueur arrivé de Sochaux en janvier 2026 n’a disputé qu’un seul match avec la réserve marseillaise, une situation qui nourrit l’hypothèse d’un départ en janvier.

La Sampdoria avait transmis une offre en août

Le club italien avait manifesté son intérêt pour le milieu offensif dès le début du mois d’août. Une offre aurait ensuite été envoyée à l’OM le 28 août, mais l’entourage du joueur affirme que Grégory Lorenzi n’aurait pas été informé de cette proposition. Cette information intervient alors que le dossier n’avait pas abouti durant le mercato estival. La Sampdoria pourrait revenir à la charge cet hiver, tandis que d’autres clubs pourraient également se positionner pour accueillir le joueur marseillais.

Une situation compliquée avec la réserve de l’OM

Le manque de temps de jeu de Victor Joseph serait lié à des tensions autour de son comportement. Le club lui reprocherait son attitude, alors que son entourage estime que sa mise à l’écart serait consécutive à une altercation avec un responsable de l’équipe réserve. Dans ce contexte, Ali Zarrak aurait demandé qu’une nouvelle destination soit trouvée au jeune milieu offensif. Son départ lors du mercato hivernal de janvier 2027 apparaît ainsi comme une possibilité évoquée dans son entourage, après une première approche concrète de la Sampdoria durant l’été.