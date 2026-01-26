Pablo Pagis, un lien fort et toujours présent avec l’OM

Invité sur le plateau de Ligue 1+, Pablo Pagis a livré un témoignage personnel sur son attachement à l’Olympique de Marseille. À 23 ans, l’attaquant de Lorient, auteur de six buts pour sa première saison en Ligue 1, a rappelé combien le club phocéen occupe une place à part dans son histoire familiale.

Avant d’évoquer son modèle Antoine Griezmann, Pablo Pagis a pris le temps de parler de Marseille. Un club qu’il n’a pas connu professionnellement, mais qui reste profondément ancré dans ses souvenirs. « Marseille, c’est le club de mon père, le club de cœur », a confié l’attaquant lorientais, mettant en lumière un héritage transmis très tôt.

Le poids de l’OM dans l’histoire des Pagis

Pour Pablo Pagis, l’OM est avant tout lié à la carrière de son père, Mickaël Pagis. Arrivé à Marseille en janvier 2006 pour pallier le départ de Mamadou Niang à la CAN, l’ancien attaquant s’était rapidement imposé dans le collectif phocéen aux côtés de Toifilou Maoulida, Samir Nasri ou Franck Ribéry. « C’est là-bas que j’ai tapé mes premiers ballons. J’y ai fait mon premier entraînement, je m’en souviendrai toujours », a rappelé Pablo Pagis, soulignant l’importance de ces souvenirs fondateurs.

Le passage de Mickaël Pagis à l’OM, bien que bref, a marqué les esprits. Une intégration rapide, puis un coup dur en finale de Coupe de France face au PSG, où une blessure l’écarte de la fin de saison et prive Marseille d’une qualification pour la Ligue des champions. La saison suivante, malgré de bonnes statistiques, l’arrivée de Djibril Cissé redistribue les cartes et pousse Pagis vers un rôle secondaire, qu’il accepte sans faire de vagues avant de rejoindre Rennes.

A lire aussi : Ligue 1 : l’OM frappe fort face à Lens, Lyon et Strasbourg grands gagnants de la 19e journée !

Un héritage assumé, sans nostalgie

Âgé de quatre ans à l’époque, Pablo Pagis n’a connu Marseille que par bribes. Mais l’attachement demeure. Aujourd’hui pleinement lancé en Ligue 1 avec Lorient, l’attaquant avance avec son propre parcours, tout en revendiquant ce lien particulier avec l’OM.