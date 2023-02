Concurrents OM : Riolo lâche une bombe concernant le PSG et la LFP…

Le PSG s’est imposé dans dans les dernières secondes du match face au LOSC (4-3). La rencontre a notamment été marquée par le comportement inadmissible de Luis Campos au bord du terrain en fin de match. Pour Daniel Riolo, ce dernier ne sera pas sanctionné par la LFP. Les explications du journaliste de RMC Sport peuvent interpeller….

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur le sur l’intervention de Luis Campos dans la zone technique de Christophe Galtier pendant le match PSG LOSC (3-4). Sera-t-il sanctionné par la LFP sachant qu’il ne doit en aucun cas se trouver sur le terrain, le journaliste en doute fortement et son explication en dit long sur l’influence du PSG sur la LFP…

🔴🔵 Stéphane Guy sur l’intervention de Campos dans la zone technique de Galtier pendant #PSGLOSC : « Le moment du match n’appartient qu’aux joueurs, entraîneurs et arbitres, c’est tout. Personne d’autre ne doit interférer. Je trouve ça extrêmement grave. » #rmclive pic.twitter.com/suGmpXqlAR — After Foot RMC (@AfterRMC) February 19, 2023

« C’est quelque chose que Campos a déjà fait de descendre sur le terrain, à Monaco et à Lille notamment. je ne parle parle pas de son comportement, je ne le défend pas, mais je dis juste qu’il y a une hypothèse qui se tient que le bordel qu’il met au bord du terrain, l’agitation qu’il crée ça a un effet sur les joueurs parce que Galtier est neutre et que les joueurs ne l’écoutent plus, on sait que la moitié du vestiaire n’est plus derrière lui. la LFP va -t- elle statuer sur ce cas la ? pardon mais la LFP c’est qui ? L’orléanais (ndlr Vincent labrune) il ne cesse de répéter qu’il n’a qu’un seul patron sur terre c’est Nasser Al Khelaifi » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (19/02/2023