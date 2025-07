Mercato OM : Rongier sur le départ, les dirigeants fixent son prix !

En fin de cycle à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier pourrait quitter le club cet été. L’OM a fixé son prix de transfert à 10 M€, alors que les discussions sur sa prolongation sont au point mort.

Présent à l’OM depuis 2019, Valentin Rongier vit peut-être ses dernières semaines sous le maillot marseillais. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants phocéens ont placé le milieu de terrain sur le marché des transferts, et ont déjà fixé le tarif de son éventuel départ à 10 millions d’euros.

Rémunération : des divergences persistantes

Le principal point de blocage concerne la rémunération. Le club estime que Rongier, qui touche actuellement 330 000 € brut mensuels, est déjà bien payé. Le joueur, de son côté, souhaiterait se rapprocher des salaires de certains milieux passés récemment par Marseille, comme Geoffrey Kondogbia ou Ismaël Bennacer (prêté par Milan en janvier), qui gagnaient autour de 450 000 € mensuels.

Contrairement à certaines rumeurs, Rongier n’a jamais exigé d’être aligné sur les émoluments d’Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Højbjerg, des références salariales plus élevées. Mais l’écart reste trop important pour aboutir à un accord, et l’OM envisage désormais un départ comme une option crédible.

Plusieurs clubs se sont renseignés sur sa situation contractuelle, notamment Sunderland (via Florent Ghisolfi, ancien dirigeant de Lens) et le club italien de Côme. Aucun n’a encore formulé d’offre concrète, mais le compte à rebours semble bel et bien lancé.

À bientôt 6 ans de présence, Valentin Rongier est aujourd’hui le joueur le plus ancien de l’effectif marseillais. Un chapitre pourrait se refermer cet été.

