Rumeur mercato : L’OM vise un jeune joueur du Real pour la saison prochaine ?

Alors que l’avenir de Leonardo Balerdi reste en suspens, l’Olympique de Marseille commence déjà à se projeter sur le prochain mercato estival. Le défenseur argentin avait été évalué à plus de 40 millions d’euros par la direction phocéenne l’été dernier, ce qui avait refroidi de nombreux clubs intéressés. Mais la situation pourrait évoluer et un départ n’est plus totalement exclu. En cas de transfert, il faudra trouver un renfort solide pour combler ce vide en charnière centrale. C’est dans ce contexte que le nom de Raul Asencio est au centre d’une rumeur mercato.

Âgé de 22 ans, Raul Asencio est actuellement en manque de temps de jeu avec le Real Madrid. Malgré son potentiel, il n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation des Merengues et serait en quête d’une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière. Plusieurs clubs turcs se sont positionnés, mais selon la presse espagnole, le joueur ne serait pas totalement convaincu par cette destination. Une ouverture qui laisse de la place à l’OM, bien décidé à jouer sa carte.

Le journaliste turc Ekrem Konur affirme que les recruteurs marseillais suivent attentivement le dossier du défenseur espagnol. Les relations entretenues entre les dirigeants olympiens et le Real, déjà illustrées par le cas Dani Ceballos, pourraient jouer un rôle important dans les négociations.

Des bonnes relations avec le Real Madrid

Lié au club madrilène jusqu’en juin 2031, Asencio possède une valeur marchande estimée à 40 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme considérable qui semble difficile à atteindre pour l’OM. Toutefois, l’option d’un prêt pourrait être étudiée pour faciliter une éventuelle arrivée.

L’Olympique de Marseille garde donc un œil attentif sur le marché et pourrait profiter d’une situation favorable pour attirer un jeune talent en quête de temps de jeu. Reste à savoir si le Real Madrid acceptera d’ouvrir la porte et à quelles conditions.