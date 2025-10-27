Rumeur mercato OM : Un gros dossier relancé en Espagne ?

Selon le média espagnol Fichajes, l’Olympique de Marseille pourrait de nouveau s’intéresser à Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid, après un intérêt manifesté l’été dernier. Le joueur andalou, peu utilisé cette saison par Xabi Alonso, pourrait envisager un prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. À ce stade, il s’agit d’une simple rumeur, aucun accord n’ayant été officialisé entre les clubs.

Rumeur venue d’Espagne, prudence de rigueur

D’après Fichajes, le Real Madrid envisagerait un prêt de Ceballos avec option d’achat obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, plus 500 000 euros de variables, le club espagnol conservant 5 % à la revente. L’objectif serait double : offrir davantage de minutes au joueur tout en allégeant l’effectif madrilène. Cependant, ces informations restent à confirmer et doivent être considérées comme hypothétiques. Aucun document contractuel n’a été présenté et aucun communiqué officiel n’a été publié par les clubs.

Le média précise que le transfert viserait à permettre à Ceballos de se relancer, lui qui n’a pas encore trouvé sa place dans les plans de Xabi Alonso. Depuis le début de la saison, ses apparitions sur le terrain sont limitées, et un départ temporaire pourrait lui offrir une seconde chance de s’imposer au plus haut niveau.

Contours du projet et rôle à Marseille

Le staff marseillais verrait en Dani Ceballos un renfort technique capable d’apporter équilibre et créativité au milieu de terrain. L’OM avait déjà étudié son profil l’été dernier avant de ne pas concrétiser le dossier. Selon Fichajes, le club phocéen pourrait relancer la piste cet hiver, mais tout reste conditionnel. L’idée principale pour le joueur est de retrouver du temps de jeu et de se remettre en lumière avant un éventuel retour ou une revalorisation au Real Madrid.

Situation sportive et prudence

Les blessures et la forte concurrence à Madrid ont freiné le développement de Ceballos, qui cherche désormais à s’imposer ailleurs. Les relations entre le joueur et son club restent bonnes, ce qui pourrait faciliter un prêt. Pour l’OM, la prudence est de mise : aucune confirmation officielle n’est parvenue, et tout annonce reste spéculatif. Le public marseillais doit attendre des informations concrètes avant d’espérer un transfert.