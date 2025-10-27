Mercato OM : Les deux “informations” du “Sun” concernant Greenwood !

L’OM peut difficilement rêver meilleur début de saison pour Mason Greenwood. Arrivé à Marseille cet été en provenance de Manchester United, l’ailier anglais impressionne semaine après semaine sous les ordres de Roberto De Zerbi. En 12 apparitions toutes compétitions confondues, Greenwood a déjà inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, affichant une efficacité redoutable et une influence croissante dans le jeu olympien.

La semaine passée, son quadruplé contre Le Havre a marqué les esprits, confirmant son statut de véritable dynamiteur offensif de la formation phocéenne. Souriant à l’entraînement, décisif en match, Greenwood semble plus épanoui que jamais depuis son arrivée sur la Canebière. Pourtant, la presse anglaise assure que tout n’est pas si simple dans la vie du joueur.

Le Sun évoque un mal du pays et un intérêt du Barça

Selon les informations du Sun, l’ancien Mancunien souffrirait malgré tout du mal du pays. « Nous avons révélé cet été que Greenwood souffrait du mal du pays en France, malgré le fait qu’il vive avec sa compagne Harriet Robson et leurs deux jeunes filles », écrit le tabloïd britannique. Toujours selon le journal, l’international anglais pourrait être séduit par un futur rebond en Catalogne, où le FC Barcelone suivrait de près sa situation — même si le club catalan ne disposerait pas actuellement des moyens financiers nécessaires pour le recruter.

Âgé de 24 ans, Mason Greenwood s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs ailiers droits d’Europe, combinant vitesse, sens du but et justesse technique. Son contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2029, rendant un départ à court terme hautement improbable. D’autant plus que, contrairement à ce que laisse entendre la presse anglaise, Greenwood a toujours affirmé se sentir heureux en Provence, où il bénéficie de la confiance totale de son entraîneur et du soutien du public du Vélodrome.

À ce stade, les rumeurs de nostalgie britannique paraissent donc surtout alimenter la chronique outre-Manche, tandis qu’à Marseille, Greenwood continue d’enchaîner les prestations étincelantes sous le maillot olympien.