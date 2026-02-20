Rumeur mercato OM : Un intérêt pour cette pépite convoitée par les plus gros clubs européens ?

À l’approche du prochain mercato d’été, un jeune talent grec attire déjà les regards en Ligue 1. Selon les informations relayées par Transfermarkt, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais suivraient de près le profil prometteur de Konstantinos Karetsas. Un dossier qui s’annonce particulièrement concurrentiel.

Karetsas séduit en Europe

Âgé de 18 ans, Konstantinos Karetsas évolue actuellement au KRC Genk, l’un des clubs réputés pour son travail de formation. Milieu offensif technique et créatif, le joueur disposerait d’un contrat courant jusqu’en juin 2029. L’international grec compterait déjà 9 sélections et 3 buts avec sa sélection.

Ses statistiques cette saison témoignent d’une progression rapide. Le jeune joueur aurait inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Une production offensive qui alimente logiquement l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Une concurrence XXL pour l’OM et Rennes

Le dossier s’annonce complexe pour l’OM et le Stade Rennais. Transfermarkt évoque également un suivi de la part de plusieurs cadors européens : le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Arsenal, Newcastle, Manchester United et le Real Madrid.

Le club belge valoriserait sa pépite à hauteur de 45 millions d’euros, un montant significatif pour un joueur encore en phase de développement. Cette évaluation illustre toutefois la cote grandissante du joueur sur le marché.

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche régulièrement à investir sur de jeunes talents à fort potentiel, ce type de profil correspond à une logique sportive et surtout si l’OM peut miser autant sur ce jeune profil.