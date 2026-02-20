Brest OM : Le onze marseillais probable (pour la 1ère de Beye)

Accroché au Vélodrome par le Paris FC (2-2), l’Olympique de Marseille a concédé une nouvelle désillusion à domicile et se retrouve déjà sous pression. Fraîchement nommé, Habib Beye s’apprête à vivre son premier déplacement en Bretagne, avec un rendez-vous important face au Stade Brestois 29.

En quête de réaction, l’OM doit rapidement retrouver de la solidité et de la constance. Le déplacement à Brest, programmé dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, représente un premier test pour Habib Beye sur le banc marseillais. Voici le onze que pourrait aligner le technicien olympien ce vendredi soir pour tenter de relancer la dynamique.

Le onze progable

Rulli

Weah, Pavard, Aguerd, Emerson

Timber, Hojbjerg, Nadir

Greenwood, Gouiri, Paixao