Rumeur mercato OM : Un jeune talent en manque de temps de jeu en PL visé ?

L’Olympique de Marseille anticipe déjà son mercato estival et explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Parmi elles, le nom du jeune latéral marocain Adam Aznou revient avec insistance. En manque de temps de jeu à Everton, le joueur pourrait représenter une opportunité intéressante pour le club phocéen.

Une situation délicate à Everton

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Arrivé à Everton le 29 juillet 2025, Adam Aznou avait quitté le Bayern Munich avec l’ambition de franchir un cap dans sa jeune carrière. Le latéral gauche marocain de 19 ans s’était engagé jusqu’en juin 2029 dans le cadre d’un transfert estimé à environ 9 millions d’euros, hors bonus.

Cependant, plusieurs mois après son arrivée, le constat est clair : Adam Aznou peine à s’imposer. Le défenseur n’a pas disputé la moindre rencontre en championnat et a dû se contenter de temps de jeu limité dans des compétitions annexes comme la FA Cup. Une situation frustrante pour un joueur en pleine progression, qui aspire à enchaîner les minutes au plus haut niveau.

L’OM à l’affût sur le dossier

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille surveille attentivement l’évolution du joueur. Selon les informations de Transferfeed, le club phocéen aurait inscrit Adam Aznou sur sa short-list en vue du prochain mercato estival.

Ce n’est d’ailleurs pas une piste nouvelle. L’OM s’était déjà positionné lors du mercato hivernal, mais Everton avait fermé la porte à un départ en cours de saison, notamment en raison d’un manque de profondeur dans son effectif.

Un profil qui correspond aux besoins marseillais

Le profil de Adam Aznou semble correspondre aux attentes de l’OM. Jeune, doté d’un potentiel important et déjà passé par une institution majeure comme le Bayern Munich, le latéral marocain représente un pari à la fois sportif et économique.

Avec un temps de jeu quasi inexistant en Premier League, le joueur pourrait être tenté par un nouveau projet lui permettant de relancer sa progression. Marseille, en quête de solutions sur le flanc gauche, pourrait ainsi offrir un cadre favorable à son développement.

Une opération à suivre cet été

Le dossier reste encore à un stade exploratoire, mais tous les éléments semblent réunis pour une possible offensive estivale. La volonté du joueur de jouer davantage, conjuguée à l’intérêt persistant de l’Olympique de Marseille, pourrait faire évoluer la situation dans les prochains mois.

Reste à savoir si Everton sera cette fois disposé à négocier. Une chose est sûre : le nom de Adam Aznou pourrait bien revenir régulièrement dans l’actualité mercato de l’OM à l’approche de l’été.