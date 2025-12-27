Mercato OM : Un bluff de l’agent pour Bakola ?

La rumeur d’un intérêt d’Arsenal pour le jeune milieu de l’Olympique de Marseille prend une tournure inattendue, certains médias évoquant aujourd’hui un possible « bluff » de son entourage pour faire grimper sa valeur.

Darryl Bakola, jeune milieu formé à l’OM, commence à attirer l’attention cette saison grâce à des performances prometteuses et un temps de jeu en progression. Pourtant, son avenir reste loin d’être scellé et une rumeur récente a pris une tournure plus médiatique que sportive. Selon la presse anglaise, relayée par Arsenal News, l’intérêt supposé d’Arsenal pour Bakola serait exagéré, voire inexistant.

Alors que certains sites évoquaient l’intérêt de clubs de Premier League pour le jeune Marseillais, l’article met en lumière une autre interprétation. Celle d’un entourage cherchant à faire monter les enchères. L’agent du joueur, toujours d’après ces sources, serait à l’origine de déclarations censées susciter de l’intérêt ou au moins une surenchère entre clubs, en affirmant notamment qu’Arsenal le ciblait.

Une rumeur qui pourrait jouer sur l’avenir du jeune talent

Selon Arsenal News, les Gunners n’auraient en réalité aucun intérêt concret pour Bakola, qui évolue à l’OM et dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Arsenal disposerait déjà de plusieurs options à son poste avec des joueurs déjà prévus pour renforcer l’équipe, ce qui laisse penser que l’intérêt n’est pas prioritaire ni réel.

Cette analyse soulève plusieurs questions autour de la gestion médiatique de son image et de son avenir : l’entourage du jeune joueur tente‑t‑il d’obtenir un meilleur contrat à Marseille, ou cherche‑t‑il à attirer des offres plus importantes de la part d’autres clubs ? C’est l’hypothèse que laisse entendre la presse anglaise, qui soupçonne une stratégie visant à augmenter artificiellement la valeur du joueur sur le marché.

Pour l’instant, rien n’est officiel et Darryl Bakola reste un élément de l’effectif marseillais, encore en phase d’émergence. L’histoire du prétendu intérêt d’Arsenal illustre surtout à quel point les rumeurs de mercato peuvent rapidement s’emballer, mêlant spéculations sportives et stratégies d’image.