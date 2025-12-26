OM : Greenwood vendu à prix d’or l’été prochain ?

Auteur d’une première partie de saison très aboutie, Mason Greenwood attise déjà les convoitises. Le club olympien n’exclut pas un départ à l’été prochain, notamment face à l’intérêt de l’Atlético de Madrid, mais uniquement contre une offre exceptionnelle.

Arrivé à l’OM avec de nombreuses attentes, Mason Greenwood a rapidement mis tout le monde d’accord. Décisif, régulier et pleinement impliqué dans le projet marseillais, l’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison. Ses performances n’ont pas échappé aux grands clubs européens dont l’Atlético de Madrid qui suit de très près son évolution.

Si la priorité de l’OM reste sportive, la direction ne ferme pas totalement la porte à un départ lors du prochain mercato estival. Le message est toutefois clair : Greenwood n’est pas à vendre à n’importe quel prix. Le club phocéen aurait fixé une valorisation très élevée d’environ 100 millions d’euros, consciente de la cote grandissante de son joueur et de l’intérêt qu’il suscite sur le marché.

Mason Greenwood claque son 15ᵉ but de la saison, toutes compétitions confondues, face à Bourg-en-Bresse

Une position ferme face aux convoitises

L’intérêt de l’Atlético de Madrid illustre le changement de dimension pris par Greenwood depuis son arrivée à Marseille. Le club espagnol, réputé pour cibler des profils offensifs complets et compétitifs, voit en lui un joueur capable de s’imposer au plus haut niveau européen. De son côté, l’OM entend protéger ses intérêts et refuse toute précipitation.

La direction marseillaise ne souhaite pas affaiblir l’équipe en cours de projet. Greenwood est considéré comme un élément central, et son départ ne serait envisagé qu’en cas d’offre jugée « impossible à refuser ». Une telle vente pourrait alors devenir l’une des plus importantes de l’histoire du club, permettant à l’OM de réinvestir massivement sur plusieurs postes.



Cette stratégie s’inscrit dans une logique de développement à long terme. En valorisant Greenwood à son maximum, l’OM montre qu’il peut à la fois attirer des talents de premier plan et les revendre au sommet de leur valeur. Une manière d’allier ambition sportive et stabilité économique.