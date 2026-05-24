Une cible offensive , Gouiri, finances … les 3 infos mercato OM de la semaine

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer cette semaine dans l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille :

Info 1 : Mercato OM : Une piste italienne pour remplacer Paixao en cas de départ ?

À la recherche de renforts offensifs pour le prochain mercato, l’Olympique de Marseille suivrait de près la situation de Mattia Zaccagni à la Lazio Rome. Le capitaine romain sort d’une saison compliquée, entre blessures et performances en baisse, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ cet été. Selon la presse italienne, le profil de l’international italien intéresserait les dirigeants marseillais dans l’optique d’un possible remplacement d’Igor Paixão.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que l’OM active déjà plusieurs dossiers pour renforcer son secteur offensif. D’après les informations du quotidien italien Il Messaggero, le club marseillais surveillerait attentivement la situation de Mattia Zaccagni, actuel capitaine de la Lazio Rome.

Capable d’évoluer principalement sur le côté gauche de l’attaque, le joueur de 30 ans correspondrait au profil recherché par les dirigeants olympiens en cas de départ d’Igor Paixão. Le Brésilien dispose d’une forte cote sur le marché et l’OM espérerait récupérer près de 40 millions d’euros dans une éventuelle opération.

Dans cette optique, Mattia Zaccagni apparaîtrait comme une option crédible pour apporter de l’expérience et de la qualité technique au secteur offensif marseillais.

Une saison difficile avec la Lazio

L’exercice 2025 de Mattia Zaccagni a toutefois été marqué par de nombreuses difficultés. Freiné par plusieurs blessures au cours de la saison, l’international italien n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs de la Lazio.

Le bilan statistique reste en dessous des attentes pour un joueur considéré comme l’un des leaders offensifs du club romain : 4 buts inscrits en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Des chiffres loin de ses standards habituels.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec la formation italienne, Zaccagni ne fermerait néanmoins pas la porte à un départ cet été après cette saison compliquée. À 29 ans, le joueur pourrait être tenté par un nouveau défi à l’étranger, alors que son nom circule déjà dans plusieurs clubs européens.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, un montant qui pourrait rester accessible pour les finances marseillaises en cas de grosse vente offensive.

Une influence italienne dans le recrutement marseillais

Cette piste italienne s’inscrirait aussi dans une logique interne à l’OM. Depuis plusieurs semaines, Federico Balzaretti, directeur sportif adjoint du club, continuerait de superviser la cellule de recrutement olympienne.

L’ancien international italien disposerait naturellement d’une connaissance approfondie du marché transalpin, ce qui expliquerait la multiplication des profils suivis en Serie A ces derniers mois.

Mais ce dossier pourrait également dépendre des futures orientations sportives du club phocéen. Le prochain organigramme et les choix de la direction sportive auront un rôle important dans la validation des priorités du mercato.

Une opération encore loin d’être bouclée

Pour l’heure, aucun contact officiel ni aucune négociation avancée n’ont filtré entre l’OM et la Lazio concernant Mattia Zaccagni. Le dossier en serait encore au stade de l’intérêt et de la surveillance.

Le club marseillais reste également confronté à certaines contraintes financières et pourrait privilégier, dans les prochaines semaines, des profils davantage compatibles avec les méthodes de Grégory Lorenzi, annoncé comme un acteur important du futur recrutement olympien.

La piste menant à Mattia Zaccagni devra donc encore franchir plusieurs étapes avant de se concrétiser. Mais du côté de Marseille, le chantier offensif est déjà lancé.

Info 2 : Ces 3 cadres sur le départ… deux autres gros salaires vers une résiliation ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement animé. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs cadres de l’effectif pourraient quitter le club afin de lancer une nouvelle phase de reconstruction et d’alléger une masse salariale devenue très importante.

Après une saison éprouvante sur le plan sportif et humain, l’OM prépare un été de changements majeurs. La tendance évoquée en interne selon laquelle « tout l’effectif olympien est potentiellement sur le marché » se confirme à l’approche du mercato. Plusieurs joueurs importants pourraient ainsi faire leurs valises dans les prochaines semaines.

Balerdi, Højbjerg et Rulli sur le départ

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Parmi les dossiers les plus sensibles figurent ceux de Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg. Respectivement vice-capitaine et capitaine cette saison, les deux joueurs auraient été marqués par l’exercice 2024-2025. Toujours selon RMC Sport, le club et les joueurs partageraient désormais l’idée qu’un départ pourrait représenter la meilleure solution pour toutes les parties.

La situation de Geronimo Rulli est également suivie de près. Le gardien argentin serait lui aussi très affecté par la saison mouvementée vécue par l’Olympique de Marseille. Un transfert apparaît probable, même si aucune décision définitive ne serait encore prise à ce stade.

Ces possibles départs auraient un impact sportif important pour l’équipe marseillaise, mais aussi financier dans un contexte économique surveillé de près par la direction olympienne. Les deux premiers pourraient filer en Italie alors que le portier aurait la possibilité de partir en Argentine…

La masse salariale au cœur du mercato de l’OM

L’un des principaux objectifs du club cet été concerne la réduction de la masse salariale. Celle-ci aurait atteint environ 153 millions d’euros sur la saison 2024-2025 et devrait rester à un niveau similaire pour l’exercice 2025-2026.

Dans cette optique, les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia sont considérées comme prioritaires. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat dans un an et leurs salaires pèseraient lourd dans les comptes du club.

Concernant Aubameyang, un départ pourrait être facilité si un accord est trouvé pour lui permettre de signer librement dans un autre club avec un contrat avantageux. Le dossier de Kondogbia apparaît plus délicat en raison de ses blessures répétées ces derniers mois.

Le mercato de l’OM s’annonce donc décisif pour remodeler l’effectif et rééquilibrer la situation financière du club avant la reprise de la prochaine saison de Ligue 1.

Info 3 : une offre de 15M€ pour Amine Gouiri ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2025, Amine Gouiri suscite déjà l’intérêt de Galatasaray. Selon le média turc Fotospor, le champion de Turquie souhaite revenir à la charge après un premier échec cet hiver. Un intérêt qui intervient alors que le club stambouliote prépare l’après-Mauro Icardi.

Galatasaray revient à la charge pour Amine Gouiri

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Le dossier Amine Gouiri pourrait rapidement animer le mercato OM. D’après les informations relayées par Fotospor, Galatasaray suit toujours de près l’attaquant algérien recruté par l’OM en provenance de Rennes durant le mercato de janvier 2025.

Le club turc avait déjà tenté d’obtenir un prêt de l’ancien joueur de Lyon l’hiver dernier. Une approche refusée par les dirigeants marseillais, peu enclins à se séparer d’un élément offensif important en pleine saison. Mais la situation pourrait évoluer cet été avec un contexte sportif et économique différent.

Selon le média turc, les dirigeants stambouliotes envisageraient une offre estimée à 15 millions d’euros. La valeur marchande de Gouiri est actuellement évaluée autour de 20 millions d’euros, soit un montant proche de l’investissement réalisé par l’Olympique de Marseille pour le recruter.

Un profil offensif très apprécié en Turquie

Le profil polyvalent de Amine Gouiri séduit particulièrement Galatasaray. Capable d’évoluer en pointe, sur les côtés ou derrière un attaquant, l’international algérien correspond aux besoins du champion de Turquie, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Le club turc cherche activement un successeur à Mauro Icardi, annoncé sur le départ. Dans cette optique, le nom de Gouiri revient avec insistance dans la presse turque.

Sur le plan sportif, l’attaquant marseillais reste sur une saison correcte en Ligue 1, avec 7 buts et 3 passes décisives. À ce stade, aucune décision n’a été annoncée ni par le joueur ni par la direction de l’OM. Aucun accord officiel n’a été confirmé entre les différentes parties.