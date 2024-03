MMA : Baki chambre Doumbé sur la taille de …

La défaite par arrêt de l’arbitre de Cédric Doumbè jeudi dernier au PFL Paris continue de faire parler. Baysangur « Baki » Chamsoudinov n’a d’ailleurs pas hésité à chambré son adversaire à la vue de la taille de l’écharde dans le pied de son adversaire qui lui a permis de remporter le combat.

« Le troisième (round) a commencé, on n’a pas vraiment pu échanger », explique-t-il. « C’était un round très intéressant parce que les gens voulaient voir comment le combat allait se finir. Je vois Cédric se plaindre et l’arbitre arrêter le combat. Il se plaint une fois à l’arbitre qui lui dit de continuer de combattre. Je ne comprends pas (pourquoi Doumbè se plaint), puis il (Doumbè) me le dit. Il me dit qu’il a un truc au pied et qu’il ne peut pas combattre. Je lui dit: ‘enlève ce que t’as au pied et on continue’. Je ne vois pas ce qu’il a, je suis concentré sur le combat. D’ailleurs, c’est tout petit ce qu’il avait du coup. »

De son côté, Cédric Doumbé n’a pas digéré l’arrêt du combat et estime qu’il n’a pas perdu : « Baki n’a pas gagné ce combat, il n’y a pas de victoire. Quand tu regardes les feuilles des juges, il gagne le 1ᵉʳ round et moi le 2ᵉ. Quand on regarde la vidéo, on peut voir que je suis en train de gagner le 3ᵉ round, » a ainsi déclaré le combattant français