Boxe : Le KO monstrueux de JOSHUA face à HELENIUS

Le retour d’ Anthony Joshua était très attendu . Hué par ses propres public, le boxeur a fait taire les critiques en éteignant Robert Helenius d’un KO au 7ᵉ round monstrueux !

Suite à deux revers consécutifs face à Oleksandr Usyk et une performance décevante contre Jermaine Franklin lors de sa précédente sortie, Joshua se savait très attendu.

Et ce samedi soir, dans l’arène londonienne, Joshua a a fait taire les critiques de la plus belle des manières en éteignant Helenius d’un KO impressionnant au 7ᵉ round. un KO a voir en images ci-dessous :

L’ÉNORME BRAS ARRIÈRE DE JOSHUA POUR METTRE FIN AU COMBAT

🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/tj650eUjAA — ARENA (@MMArena_) August 12, 2023

